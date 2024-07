Une trop grande partie de ce qui est publié dans les médias court après le cycle de l'actualité ou sert un agenda partisan. Les journalistes qui ne se soucient que des clics discréditent l'autre partie ou adoptent une position provocatrice dans des discussions enflammées sur les médias sociaux.

Ce site est un lieu qui offre la possibilité de se détacher de cette impulsion et de réfléchir plus profondément. Il y a de la place pour des essais sur les sujets qui comptent vraiment. Un endroit pour discuter avec les plus grands penseurs du monde. Un espace pour expérimenter des idées. En bref, ma - notre - petite île sur la toile.

Voici ce qui vous attend ici.

Des essais qui ne courent pas après l'actualité

Une chronique hebdomadaire: Ce qui me réjouit le plus, c'est d'écrire chaque semaine un essai ambitieux rien que pour vous. Ces essais exploreront une question politique ou culturelle importante qui va au-delà de l'actualité. Certains des textes que j'aimerais particulièrement partager avec vous au cours des prochaines semaines porteront sur:

Pourquoi les journalistes qui pensent que leur rôle est de sauver la démocratie font plus de mal que de bien.

Ce que l'Amérique a perdu depuis que je m'y suis installé pour la première fois

Ce qu'il y a de vrai dans le concept de "luxury beliefs" et comment nous pouvons le sauver de ses détracteurs les plus avisés

Pourquoi les Français sont si en colère

Pourquoi tout ce que vous pensez savoir sur les pays les plus heureux du monde s'avère faux

Analyse politique: Dans les démocraties du monde entier, le chaos semble être devenu la nouvelle normalité. Les démagogues gagnent du terrain. Notre culture devient de plus en plus tribale. Rendre compte de l'actualité au-delà de l'actualité quotidienne ne signifie pas ignorer les événements réellement importants du monde. Ainsi, si un événement inattendu se produit ou si une élection importante a lieu, je ferai ici de mon mieux pour le comprendre et le mettre en perspective.

Entretiens avec les plus grands penseurs de notre époque

Entretiens hebdomadaires avec des penseurs importants : chaque semaine, j'interviewe l'un des penseurs les plus intéressants de notre époque. Parmi les invités précédents, on trouve notamment Francis Fukuyama, Thomas Piketty, Anne Applebaum, Jonathan Haidt, Noam Chomsky, Tony Blair, Anthony Appiah, Martha Nussbaum, Coleman Hughes et Sam Harris. Ces interviews sont disponibles ici en traduction française et en format audio, bien sûr aussi en version originale anglaise.

Pourquoi devrais-je m'abonner à cette newsletter ?

Pour reconnaître que des contenus de qualité demandent beaucoup de travail. Pour faire partie de cette communauté. Pour soutenir ma mission.

Voilà les vraies raisons. Mais si vous avez besoin d'incitations plus concrètes, un abonnement payant vous permettra d'obtenir :

L'accès à tous mes contenus écrits, y compris ma chronique hebdomadaire et mes analyses politiques.

L'accès à toutes les interviews hebdomadaires des plus grands penseurs de notre époque.

La possibilité de commenter les articles et les épisodes de podcast.

L'accès à du contenu supplémentaire en anglais, y compris des épisodes bonus du podcast Good Fight et des invitations à des rencontres exclusives, des débats et d'autres événements communautaires.

À propos de Yascha

Je suis politologue à l'université Johns Hopkins et auteur de cinq livres, dont "Le Peuple contre la Democratie", "La grande expérience" (recommandé par Barack Obama dans sa liste de lecture d'été 2022) et "Le Piège de l’Identité" (souligné par The Economist et le Financial Times comme l'un des meilleurs livres de 2023).

J'écris sur la politique et la culture aux États-Unis, en Europe occidentale et au-delà. Critique acharné du populisme de droite, je m'oppose également aux formes émergentes de l'idéologie identitaire de gauche - et je pense que la meilleure façon de préserver les valeurs universelles est de refuser de critiquer uniquement le premier ou le second.

Mes textes s'enracinent dans les valeurs de la démocratie libérale. Mais j'abhorre toute forme de dogmatisme. Ma conception de moi-même est avant tout celle d'un écrivain. Et cela signifie que je me sens avant tout obligé de transmettre à mes lecteurs ce que je considère comme vrai et important, indépendamment du fait que vous soyez d'accord ou non avec moi.