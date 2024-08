Wollen Sie die deutsche Ausgabe dieses Newsletters unterstützen—und auf das volle Interview mit Anne Applebaum Zugang erhalten? Abonnieren Sie sich heute!

Anne Applebaum ist Redakteurin bei The Atlantic und Senior Fellow des SNF Agora Institute an der Johns Hopkins University. Zu ihren Büchern gehören Roter Hunger: Stalins Krieg gegen die Ukraine und Der eiserne Vorhang: Die Unterdrückung Osteuropas 1944-1956. Ihr neuestes Buch ist Die Achse der Autokraten – Korruption, Kontrolle, Propaganda: Wie Diktatoren sich gegenseitig an der Macht halten.

Im Gespräch dieser Woche erörtern Yascha Mounk und Anne Applebaum, wie Diktatoren das internationale Finanzsystem nutzen, um ihre Macht zu erhalten und einen Regimewechsel zu vereiteln, wie Demokratien sich intern reformieren können, um einer autoritären Unterwanderung besser standzuhalten, und warum autokratische Regime dazu neigen, starr aber brüchig zu sein.

Das Transkript wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und leicht bearbeitet.

Yascha Mounk: Sie haben ein neues Buch mit dem Titel Autocracy, Inc. veröffentlicht. In den letzten 10 Jahren ist viel über die Gefahr, die von Populismus und Diktaturen ausgeht, geschrieben worden. Wir haben zusammen einen Kurs über Demokratie gehalten. Wie kommt es, dass nach Jahrzehnten, in denen die Demokratie weltweit auf dem Vormarsch war, in den letzten 15 oder 20 Jahren die Demokratie in eine Rezession geraten ist und Diktatoren das Gefühl haben, dass sie - in Ermangelung eines besseren Wortes - zu sich selbst gefunden haben?

Anne Applebaum: Es gibt viele Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten - einige davon haben mit der Innenpolitik der Demokratien zu tun. Aber in meinem neuen Buch geht es vor allem darum, wie sich die ehemalige Sowjetunion (sowie China, Iran, Venezuela, Simbabwe) nach der Wende von 1989 etwa ein Jahrzehnt lang geöffnet und dann langsam wieder verschlossen hat und wie sie ihre Diktaturen teilweise mit unserem Geld und unseren Finanzsystemen gestärkt und wieder aufgebaut hat. Das war ein Prozess. Es geschah nicht alles auf einmal.

Es gab einen bestimmten Moment in den Jahren 2013-2014, als sowohl Russland als auch China sagten: "Wenn wir an der Macht bleiben wollen, dann müssen wir mit unseren eigenen Demokratieaktivisten und unseren eigenen Dissidenten konkurrieren, die von Rechtsstaatlichkeit, Transparenz, Korruptionsbekämpfung, Rechten und Menschenrechten sprechen, und wir müssen diese Ideen in unseren eigenen Ländern und auf der ganzen Welt unterdrücken." Und das ist der Moment, in dem die autokratische Welt beginnt, sich zusammenzureißen und ihre Ideen wieder durchzusetzen und in eine Art Wettbewerb mit der Demokratie einzutreten - was, wie ich sagen muss, die meisten Demokraten in den Teilen der Welt, die man gemeinhin als „demokratisch“ bezeichnet, nicht bemerkt haben. Es gibt auch eine einfachere Version davon: Fareed Zakaria hat den Ausdruck "Aufstieg des Rests" erfunden. Die Welt, die wir in den 1990er Jahren hatten, als die USA sowohl wirtschaftlich als auch militärisch die dominierende Macht waren, wich einfach, als andere Länder sich bereicherten und wettbewerbsfähig wurden.

Mounk: Samuel Huntington vertritt diese alte Idee der demokratischen Wellen und der darauffolgenden umgekehrten Wellen, richtig? Es gab diese historischen Momente, in denen sich viele Länder demokratisiert haben, einige von ihnen haben es geschafft, sich als Demokratien zu konsolidieren, andere sind auf der Strecke geblieben, und es gab diese Momente der demokratischen Rezession. Es gab eine große demokratische Welle, die laut Huntington auf die späten 70er Jahre zurückgeht, als Spanien und Portugal und dann viele mittel- und osteuropäischen Länder im Laufe der 80er und 90er Jahre demokratisch wurden, ebenso wie viele Länder in Lateinamerika und anderswo. Ich denke, als Diktator hatte man damals das Gefühl, dass man sich gerade so über Wasser halten konnte. Man sah, wie alle eigenen Kollegen, viele eigene Verbündeten, gestürzt wurden. Aber dann scheint die demokratische Welle an Land gespült worden zu sein, und diese Diktatoren sagten sich: "Hey, wir haben diesen Moment irgendwie überlebt. Es sind 10 oder 15 Jahre vergangen, in denen viele unserer Kollegen gegangen sind, und wir sind immer noch hier." Und dann gingen sie anscheinend in die Offensive.

Was hat es diesen Diktatoren ursprünglich ermöglicht, diese demokratische Welle zu überleben?

Applebaum: Ich glaube, was anfangs geschah, und das kann man in den 90er und 2000er Jahren sehen - ich spreche wieder hauptsächlich von Russland und China - war, dass sie sich demokratisierten. Sie öffneten sich. China begann den Handel mit der Außenwelt. Im Inneren wurde der Kapitalismus zugelassen - die Menschen wurden wohlhabend, konnten Dinge erfinden und Unternehmen gründen. Es gab echte Bemühungen, Russland zu demokratisieren, die Funktionsweise des politischen Systems zu ändern und eine Art freier Wahlen einzuführen. In den frühen 90er Jahren gab es in Russland eine recht starke freie Presse. Es gab miteinander konkurrierende Fernsehsender und interessante Zeitungen. Ich denke also, sie haben sich geöffnet. Und wenn man die Russen damals gefragt hätte - einschließlich einiger Leute, die Wladimir Putin nahe standen - was passiert, hätten sie gesagt: wir holen die demokratische Welt wirtschaftlich ein, und wir holen auch politisch auf. Und Sie hätten Leute gefunden, die auch an diese Theorie glaubten, dass die Globalisierung die Demokratie bringen wird, und die hofften, dass dies auch geschehen würde. Die gleiche Art von Menschen findet man in China, und ich habe einige getroffen. Ich glaube also, dass es eine Öffnung gab. Sie war nicht fiktiv. Die Anführer dieser Gesellschaften sahen sich um und erkannten, dass sie nicht in der Lage sein würden, ihre Macht zu behalten, wenn sie diese Öffnung weiter zuließen, vor allem nicht in der ungehinderten, unkontrollierten Form, in der sie sie haben wollten. Und natürlich würden sie auch ihr Geld nicht behalten können.

Der Regierungswechsel in der Ukraine, der eine kleptokratische, sehr illiberale, im Niedergang begriffene Präsidentschaft in der Ukraine beendete und durch ein demokratischeres politisches System ersetzte - Putin sah das, er sah die jungen Leute, die auf den Straßen demonstrierten, EU-Fahnen hielten und über Korruptionsbekämpfung und Transparenz sprachen. Und er dachte: Genau, das darf hier nicht passieren, ich muss das um jeden Preis verhindern. Und die Chinesen scheinen etwa zur gleichen Zeit einen ähnlichen Prozess durchlaufen zu haben. Es gibt ein Dokument aus dem Jahr 2013. Es hat einen fantastischen Namen, es heißt Dokument Nummer Neun. Und in diesem Dokument Nummer Neun werden die sieben Gefahren für die Kommunistische Partei Chinas aufgelistet, die Nummer eins ist die westliche konstitutionelle Demokratie. Irgendwo auf der Liste stehen auch die Zivilgesellschaft und der Aktivismus. Ebenfalls auf der Liste steht eine freie Presse. Sie fangen also an, diese Dinge als Bedrohung zu sehen - in ihrem Fall für die Kommunistische Partei und ihre Form der Macht oder im Fall von Putin für seine persönliche Macht. Und diese Auffassung wird von anderen in der Welt geteilt. Der Glaube, den viele von ihnen in den 1990er und 2000er Jahren hatten, dass sie die Kontrolle aufrechterhalten könnten, indem sie hier und da die Wahlen ein wenig manipulieren, die Medien ein wenig kontrollieren, den einen oder anderen Oligarchen verhaften oder den einen oder anderen Journalisten ermorden, wich, als sie sagten: "Nein, wir brauchen einen uneingeschränkten, offenen Wettbewerb [zwischen den Systemen]. Diese Werte und diese Ideen können uns von der Macht entfernen". Und man kann das Echo dieses Wandels überall auf der Welt hören.

Mounk: Um es nochmal zusammenzufassen: In den 90er und frühen 2000er Jahren ließen viele Diktaturen ein gewisses Maß an Offenheit zu, je nachdem, über welches Land wir gerade sprechen. Sie versuchten nicht, das Internet in demselben Ausmaß zu kontrollieren. Sie erlaubten bestimmten Gruppen der Zivilgesellschaft, sich zu betätigen - zum Beispiel, in dem diese eine kleine intellektuelle Zeitschrift für ein paar tausend Menschen veröffentlichen durften. Und dann sagten Sie, dass es 2013 eine Art Phasenwechsel gab, bei dem den besagten Diktaturen diese sanfteren Formen der autoritären Kontrolle nicht mehr ausreichten, sodass sie ihre Repressionsinstrumente wirklich ausweiten und verbessern mussten.

Erläutern Sie uns ein wenig, wie dieser Wandel aussieht.

Applebaum: Lassen Sie mich zunächst Ihren Ausführungen zustimmen. Ich war in China, nicht regelmäßig, aber ich war schon einige Male dort. Vor 2010 war ich dort, und man konnte an öffentlichen Veranstaltungen in Buchläden oder an anderen öffentlichen Orten teilnehmen, wo es sehr, sehr offene Gespräche gab. Man konnte dem Regime gegenüber kritisch sein. Man konnte sagen, was man wollte, solange es nur in diesem kleinen Raum stattfand und sich nicht weiter ausbreitete. Es schien niemanden wirklich zu stören, und es schien auch niemand große Angst zu haben. Und in Russland war es genau das Gleiche. Man konnte sogar eine politische Partei haben, man konnte, wie Sie sagen, eine kleine Zeitschrift oder eine kleine Zeitung veröffentlichen, und man konnte sagen, was man wollte, solange es keinen wirklichen Anklang in der Bevölkerung fand und das Boot nicht wesentlich erschütterte.

Mounk: Warum waren die Diktaturen nicht immer so hart wie heute?

In der Politikwissenschaft gibt es ein Framework, laut dem man als Diktator so viel Unterdrückung wie möglich haben möchte, weil jede Form von unabhängiger Organisation eine potenzielle Bedrohung für einen darstellt. Aber gleichzeitig hat Unterdrückung auch Kosten. Sie hat direkte finanzielle Kosten. Sie bedeutet, dass man einen sehr großen Sicherheitsapparat unterhalten muss. Sie wird wahrscheinlich einige der eigenen Bürger entfremden. Bekanntlich war der ostdeutsche Staat ganz froh, dass seine Bürger Zugang zum Westfernsehen hatten, weil er der Meinung war, dass dies eine Form der Unterhaltung war, die die Menschen in gewisser Hinsicht besänftigte.

Applebaum: Ja, und wenn ich Sie unterbrechen darf, die Russen haben immer noch Zugang zu YouTube. Vielleicht wird er bald abgeschaltet, aber sie durften ihn haben, obwohl alle anderen sozialen Medien aus dem gleichen Grund seit zwei Jahren abgeschaltet sind, weil viele Russen Filme auf YouTube ansehen.

Mounk: Richtig, und es gibt zumindest einige Beweise dafür, dass die zugrunde liegende Theorie tatsächlich zutrifft. Es gibt ein großartiges natürliches Experiment: Studien haben das "Tal der Ahnungslosen" untersucht, ein Gebiet um Dresden, das aus topografischen Gründen kein westdeutsches Fernsehen empfangen konnte. Und es scheint so zu sein, dass die Menschen, die keinen Zugang zum Westfernsehen hatten, ihr eigenes Regime weniuger mochten: sowohl, weil sie sich mehr langweilten, als auch, weil das Westfernsehen anderen Ostdeutschen einige der Probleme Westdeutschlands aufzeigte; sie erkannten, dass es auch in Westdeutschland beunruhigende Dinge wie Arbeitslosigkeit oder Kriminalität gibt. Und das scheint die Ansichten der Menschen tatsächlich zum Negativen verändert zu haben.

Wenn man sich also dieses Kalkül ansieht, kann man den Wandel, der nach 2013 stattgefunden hat, eindeutig so beschreiben, dass die Menschen sagten, wir müssen die Unterdrückung verschärfen. Wir können die relative Offenheit der letzten 10 oder 20 Jahre nicht riskieren. Aber das ist mit Abstrichen verbunden. Und wie sehen diese Kompromisse aus?

Applebaum: Also zunächst einmal haben Sie Recht. Was sie im Falle Russlands und Chinas tun, ist sehr teuer. Wenn man dann noch den Fall Iran oder Venezuela hinzunimmt, haben wir Beispiele für Diktaturen, die lieber ihr Land in den Ruin treiben und zu einem gescheiterten Staat werden lassen, als die Macht abzugeben. Nicolás Maduro hat es geschafft, dass sein Land - zuerst Chávez und dann Maduro - vom reichsten Land Südamerikas zum ärmsten wurde. Viele Millionen Venezolaner sind ins Exil gegangen, um zu fliehen. Und so war er bereit, einen unglaublich hohen Preis für die Macht zu zahlen.

Für manche Menschen ist der Machterhalt alles wert, jeden Preis. Und die Zerstörung ihres Landes ist ein Preis, den sie ebenfalls zu zahlen bereit sind. Im Falle Russlands ist es klar, dass die Auswirkungen allein der letzten beiden Kriegsjahre, aber auch der letzten 15 Jahre ständig wachsender Unterdrückung, für den russischen Lebensstandard entsetzlich waren - ganz zu schweigen von der wahrscheinlich halben Million Russen, die im Krieg getötet oder verwundet wurden, dem Verlust von nationalem Wohlstand durch Sanktionen oder militärische Verluste. Die russische Wirtschaft ist in vielerlei Hinsicht aus dem Gleichgewicht geraten; schon sehr kleine Veränderungen könnten ausreichen, um ein neues Krisengefühl zu erzeugen.

Ich kann keine Vorhersage darüber machen, was dort passieren wird. Aber es ist nicht gut für Russland. Die Entscheidungen, die Putin getroffen hat, waren insofern gut für ihn, als sie ihn am Leben und sehr wohlhabend gehalten haben, aber sie waren nicht gut für das Land. Und das ist etwas, das er zu akzeptieren bereit ist.

Mounk: Ich glaube, dass Diktaturen immer diesen bizarren manichäischen Charakter haben, d.h. sie scheinen unglaublich stabil zu sein, weil die Macht ja unglaublich konzentriert ist. Sie sehen in vielerlei Hinsicht weniger chaotisch aus als Demokratien. Aber wir wissen aus der Geschichte, dass die meisten Diktaturen in Wirklichkeit scheitern. Und manchmal scheitern sie, weil der Diktator stirbt und es ein Nachfolgeproblem gibt. Manchmal scheitern sie, weil es einen Militärputsch gibt. Manchmal scheitern sie, weil es einen Massenaufstand gibt. Aber es gibt viele Beispiele von Diktaturen, die heute unglaublich stabil aussehen und morgen plötzlich stürzen.

Das ist natürlich einer der Gründe für die Paranoia vieler Autokraten, denn ein demokratischer Regierungschef weiß, dass er bis zu den nächsten Wahlen in zweieinhalb Jahren keine Probleme haben wird. Aber ein Diktator denkt, na ja, morgen oder in zwei Stunden könnte der Armeegeneral vor dem Palast stehen und versuchen, einen Staatsstreich zu inszenieren - und, nebenbei bemerkt, wenn das passiert, werde ich nicht nach Hause gehen, um für 100.000 Dollar Reden für Goldman Sachs zu halten und meinen Ruhestand zu genießen; ich bin wahrscheinlich tot oder, im besten Fall, im Exil.

Was glauben Sie, wie stabil diese Autokratien sind? Glauben Sie, dass sie durch die Verschärfung der Unterdrückung auf gewisse Weise ein Problem gelöst haben, wie es frühere Generationen von Diktatoren nicht taten, oder haben sie sich sogar anfällig für neue Formen des Drucks gemacht, die wir vielleicht noch gar nicht sehen?

Applebaum: Natürlich sind sie immer anfällig für Druck. Das beste Beispiel dafür ist der seltsame Marsch von Prigoschin nach Moskau, dem Leiter der Wagner-Gruppe, einem Putin nahestehenden General, der in der Ukraine eine Armee von Sträflingen zu diesem Marsch befehligte. Er kündigte an, dass er nach Moskau marschieren würde (es war nie wirklich klar, was er tun wollte), und an jenem Morgen trat Putin im Fernsehen auf und hielt diese panische Rede, in der er sich tatsächlich auf Nikolaus II. bezog, der der letzte Zar Russlands war, und in der er praktisch sagte: "Wir sind im Jahr 1917, und eine Krise und eine Katastrophe stehen uns bevor.“ Davor hat er also eindeutig Angst. Das ist genau das Modell, das er fürchtet.

Aber ich will auch sagen, dass es Dinge in der modernen Welt gibt, die allen Diktatoren, nicht nur den Russen und Chinesen, ein größeres Gefühl der Stabilität und Sicherheit geben, als es ihre Vorgänger in der Vergangenheit hatten. Und das ist nun eines der Themen in meinem Buch. Einige davon sind Ihnen wahrscheinlich schon bekannt; das Ausmaß der Überwachung, das sie durchführen können, nicht nur die physische Überwachung mit Straßenkameras und so weiter, sondern auch über das Internet, durch die Überwachung der Gedanken und Beobachtungen der Menschen, durch die Kontrolle von Gesprächen - das ist es, was die Chinesen tun, und sie versuchen sogar vorherzusagen, wo sich Dissens entwickeln könnte. Sie verfügen über Instrumente und Technologien, die einer früheren Generation einfach nicht zur Verfügung standen. Das ist der erste Teil.

Die Beziehungen untereinander sind ein weiterer neuer Aspekt. Warum konnte sich Maduro an der Macht halten, obwohl er zutiefst unpopulär und ein katastrophal gescheiterter Herrscher ist, der sein Land zerstört hat? Weil er Investitionen aus Russland erhalten hat. Die Russen haben ihm militärische Ausrüstung verkauft. Es liegt daran, dass die Chinesen in venezolanische Unternehmen investiert und Überwachungstechnologie an den venezolanischen Staat verkauft haben. Es liegt daran, dass die Kubaner eine Geheimpolizei und die Ausbildung für die Geheimpolizei angeboten haben. Es liegt daran, dass die Iraner, ganz am anderen Ende der Welt, den Venezolanern helfen, Sanktionen zu umgehen und in ihre Ölindustrie zu investieren. Es ist also fast so, als gäbe es einen Club von Autokraten, die zu Hilfe kommen, wenn ihre Bruder-Autokraten in Schwierigkeiten sind, sowohl weil sie dort Geld verdienen wollen oder weil sie ihre natürlichen Ressourcen wollen, aber auch weil sie - es ist nicht gerade eine ideologische Verbindung - ein Gefühl dafür haben, dass es für den Rest von ihnen schlecht ist, wenn ein Diktator fällt. Es ist klar, dass sie bereit sind, selbst arme und gescheiterte Führer zu unterstützen. Dieses Netzwerk, diese Verbindungen zwischen ihnen, sind Teil dessen, was die gegenwärtigen Situation ausmacht.

Nach Maduros gestohlener Wahl gratulierten Russland, China, der Iran und eine Reihe anderer Länder in Kuba Maduro zu seinem großen Sieg und boten ihm sofort Legitimität an. Sie agieren auf vielfältige Weise zusammen, in verschiedenen Bereichen, wirtschaftlich, militärisch und anderswo. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie sich länger halten - Lukaschenko, der Präsident von Weißrussland, wäre 2020 nicht mehr am Leben gewesen, wenn er nicht von den Russen gerettet worden wäre. Maduro wäre weg, wenn er nicht von dem autokratischen Netzwerk gerettet worden wäre.

Mounk: Sicherlich wäre Bashar al-Assad ohne die Hilfe Russlands und anderer Länder gestürzt worden.

Was ist das Ziel, das sie verfolgen? Sie haben es so beschrieben: Es handelt sich um einen Club zum Überleben, zur gegenseitigen Unterstützung gegen Versuche, im Inland oder international einen Regimewechsel herbeizuführen. Und es ist tatsächlich ein Verteidigungsbündnis.

Eine andere Art, über die potenziellen Ziele nachzudenken, könnte darin bestehen, sich von der Dominanz der Vereinigten Staaten in den 1990er Jahren inspirieren zu lassen, als Amerika wirklich die einzige Supermacht war. Vielleicht ist es das, worauf Fareed hinaus will, wenn er über den Aufstieg der anderen spricht. Er versucht zu sagen, dass wir keine Welt wollen, die vollständig von den Vereinigten Staaten dominiert wird, und deshalb sind wir bereit, mit jedem zusammenzuarbeiten, der bereit ist, auf der anderen Seite der Vereinigten Staaten zu stehen, um diese Art von Gegengewicht zu schaffen.

Eine dritte Charakterisierung könnte eine offensivere sein. Im Falle Russlands könnte man meinen, dass es ein Gefühl von imperialistischer Nostalgie gibt, ein Gefühl, dass das Land die Stellung verloren hat, die es einst hatte, und versucht, diese Art von dominanter Position in der Region wiederherzustellen. Wie sollten wir darüber denken? Ist das von Land zu Land unterschiedlich? Unterscheidet sich Russland mit seiner imperialistischen Nostalgie in dieser Hinsicht von China?

Applebaum: Ich würde da einen Unterschied machen. Ich glaube nicht, dass sie alle gleich sind. Ich glaube, dass es stimmt, dass sie sich alle in einem Konflikt mit einer von den USA dominierten Welt sehen, und sie haben eine eigene Sprache, um darüber zu sprechen. Die Russen verwenden das Wort "Multipolarität", was eigentlich ein recht neutrales Wort sein könnte. Aber in der Praxis meinen sie damit die Schaffung einer Welt, in der sie durch nichts eingeschränkt werden - keine Normen, keine UNO, keine internationalen Menschenrechtsorganisationen, keine NROs. Das ist es, was sie meinen, wenn sie darüber sprechen. Sie benutzen diese Sprache innerhalb der internationalen Institutionen, sie benutzen sie in ihrer Propaganda und in ihrer Kommunikation. Und das ist eine Sache, die sie alle gemeinsam haben. Im Falle des Irans geht es darum, den Dschihad in andere Länder zu tragen und Stellvertreter im gesamten Nahen Osten zu schaffen und zu bewaffnen (sie haben auch in Lateinamerika und anderswo eine seltsame Rolle gespielt). Im Falle Venezuelas haben sie vor nicht allzu langer Zeit über eine Invasion Guyanas gesprochen. Und sie wollen die Möglichkeit haben, dies zu tun, ohne dass jemand sie daran hindert oder sagt, dass dies gegen internationales Recht verstößt. Ein Teil der Kampagne gegen die so genannte US-Hegemonie besteht darin, dass sie sowohl intern als auch extern die Freiheit haben wollen, sich so zu verhalten, wie sie wollen. Und das gilt übrigens auch innerhalb unseres Landes.

Mounk: Wie sollte die demokratische Welt darauf reagieren? Viele Versuche, Demokratiebewegungen in diesen Ländern zu unterstützen, sind gescheitert, und, was noch spektakulärer ist, Versuche, Demokratie mit Waffengewalt zu exportieren, wie im Fall des Irak, sind ebenfalls gescheitert.

Wie können demokratische Länder für ihre Werte eintreten und sicherstellen, dass Autokratien nicht die internationale Ordnung des 21. Jahrhunderts prägen - dass die "Autocracy Inc." ihre feindlichen Übernahmen nicht weiter ausdehnt -, ohne in die Art von Fallen zu tappen, die ihrerseits die demokratische Legitimität zu untergraben scheinen, die Schätze und in bestimmten Kontexten auch das Blut demokratischer Nationen ausbluten lassen und daher ihre Stellung in der internationalen Ordnung selbst schwächen?

Applebaum: Zunächst einmal hatte der ursprüngliche Grund für den Einmarsch in den Irak, der Zweck, der Grund und die Erklärung dafür, nichts mit Demokratie zu tun - ich will das jetzt nicht noch einmal aufrollen, und Sie haben in den nächsten sechs Stunden wahrscheinlich eine Menge anderer Dinge zu tun, aber das war nicht der Zweck.

Es stimmt auch, dass die Unterstützung der USA für Demokratiebewegungen in der Vergangenheit erfolgreich war - am bekanntesten ist wohl die Solidarnosc-Bewegung in Polen in den 1980er Jahren, oder allgemeiner gesagt, die antikommunistischen Bewegungen im gesamten Sowjetblock über mehrere Jahrzehnte. Und das geschah meist durch sehr billige Dinge wie Radio Free Europe und das Angebot alternativer Nachrichtenquellen, was im Großen und Ganzen nicht sehr teuer war. Diese Maßnahmen waren erfolgreich und sie haben funktioniert. Es ist also nicht so, dass alles scheitert. Es geht darum, dass die Autokraten in letzter Zeit besser darin geworden sind, sich zu wehren.

Mein Argument in diesem Buch ist, dass wir zuallererst das Ausmaß des Problems erkennen und verstehen müssen. Zweitens müssen wir die Art und Weise untersuchen, in der wir diese Systeme ermöglichen. Und wir müssen mit einigen internen Reformen beginnen. Ich spreche über das Finanzsystem, das voller Schlupflöcher ist, die von den Autokratien genutzt werden - Geldwäsche, Briefkastenfirmen, die Steueroasen, in denen sich heute wahrscheinlich etwa 10 % des weltweiten Vermögens befinden. Ich meine, diese Dinge sind nicht Teil der Landschaft, wie Bäume oder Berge. Das sind von Menschen geschaffene Institutionen, die man abschaffen kann, und wir könnten sie jetzt abschaffen, was einen großen Einfluss darauf hätte, wie sich Geld in der autokratischen Welt bewegt. Wir könnten auch damit beginnen, uns mit unseren sozialen Medien zu befassen, und mit der Regulierung sozialer Medien meine ich nicht das Verbot von Dingen oder die Schaffung eines Informationsministeriums. Ich meine zum Beispiel, dass die sozialen Unternehmen online die gleichen Gesetze befolgen müssen wie die Menschen offline. Und in beiden Fällen sind das Dinge, die wir mit Verbündeten und sogar in Verbindung mit den Demokratiebewegungen in der autokratischen Welt tun könnten und sollten, denn niemand weiß mehr über die russische Kleptokratie als die russische Opposition. Sie verfolgen sie, sie verstehen sie, sie wissen, wie sie funktioniert. Niemand weiß mehr über die Beziehungen des venezolanischen Regimes zum Drogenhandel als die venezolanische Opposition. Und ich glaube, wir verbringen nicht genug Zeit damit, ihnen zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, was sie tun, anstatt uns vorzustellen, dass jeder Konflikt ein militärischer Konflikt ist.

Drittens: Eine der besten Methoden, um sicherzustellen, dass die Welt friedlich bleibt, ist die Abschreckung in einer Zeit, in der all diese Länder ihre militärischen Arsenale sehr schnell aufrüsten. Dies ist nicht der Zeitpunkt, die NATO aufzugeben. Dies ist nicht der Moment, um unsere anderen Verbündeten in Asien, die Japaner oder die Südkoreaner, im Stich zu lassen. Dies ist der Moment, sich daran zu erinnern, dass man, wenn man Frieden will, bereit sein muss, ihn zu verteidigen. Und das bedeutet hoffentlich, dass man es nie tun wird. Ich spreche mich also nicht für neue Kriege aus. Ich plädiere auch nicht für eine Invasion. Aber ich sage, dass wir verstehen sollten, was passiert, die Beziehungen zwischen diesen Ländern, ihre Ambitionen, die immer größer werden, und dass wir psychologisch besser darauf vorbereitet sein sollten, zurückzuschlagen. Und noch einmal, in einer idealen Welt würden wir dies mit Verbündeten und in Absprache mit Verbündeten tun. Es gibt 50 oder mehr Länder, die sich an den Gesprächen über Hilfe und Unterstützung für die Ukraine beteiligt haben. Das sind also 50 Länder, die mehr oder weniger mit den allgemeinen Zielen der demokratischen Welt verbündet sind, und wir könnten zusammenarbeiten.

Ich fasse also zusammen: Intern müssen wir unser eigenes Verhalten in Ordnung bringen, mehr Widerstandskraft schaffen, unsere Demokratien auf all die Arten stärken, über die Sie und ich im Laufe der Jahre gesprochen haben, aber uns auch dessen bewusst sein, was geschieht, und darauf vorbereitet sein, dagegen vorzugehen.

