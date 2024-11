Entschuldigung für die Funkstille! Die Übersetzung meiner Texte ist eine Menge Arbeit. Ich verspreche, dies in Zukunft regelmäßiger zu tun – und brauche Ihre Hilfe, um dies zu ermöglichen.

Donald Trump in North Carolina on October 30, 2024. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images.).

Niemand weiß, wie die Präsidentschaftswahlen am kommenden Dienstag ausgehen werden. Jeder, der vorgibt, dies zu tun, ist ein Scharlatan. Aber da Donald Trump laut Prognostikern wie Nate Silver und Wettmärkten wie Polymarket nun als Favorit gilt, ist es an der Zeit, sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen, was passieren würde, wenn er gewinnt.



Eine Wiederwahl Trumps hätte enorme Konsequenzen in einer Vielzahl von Bereichen. Er würde wahrscheinlich die NATO schwächen und die westliche Unterstützung für die Ukraine untergraben. Er würde wahrscheinlich Milliardären und reichen Unternehmen Steuererleichterungen gewähren. Er würde wahrscheinlich das größte Programm von Massendeportationen in der amerikanischen Geschichte einführen. Er könnte versuchen, Zehntausende Beamte zu entlassen und das FBI anweisen, seine Gegner zu verfolgen.



Es wird mit Sicherheit auch Auswirkungen zweiter Ordnung geben. Zum Beispiel habe ich argumentiert, dass ein Sieg von Joe Biden den Einfluss von Woke-Ideen schwächen würde. Dies hat sich im Großen und Ganzen als richtig erwiesen: Die Macht dieser Ideen hat in der Regierung und in vielen Bildungseinrichtungen zwar weiter zugenommen; es ist, wie Sam Kahn zu Recht argumentiert, verfrüht zu behaupten, dass wir „Peak Woke,“ also den Höhepunkt der woken Bewegung, erreicht haben. Aber der Raum für Mainstream-Kritik an diesen Ideen hat sich unter Biden wirklich geöffnet. Die unangefochtene Hegemonie, die sie einst genossen, haben sie heute nicht mehr. Aus ähnlichen Gründen ist es wahrscheinlich, dass ein Sieg von Donald Trump, wie im Jahr 2016, große Teile des Mainstreams dazu bewegen würde, reflexartig der simpelsten Version dieser Ideen die Treue zu schwören.



In diesem Artikel möchte ich mich jedoch auf eine bestimmte Debatte konzentrieren, an der ich seit fast einem Jahrzehnt aktiv teilnehme: Wie wahrscheinlich ist es, dass Trump den demokratischen Institutionen Amerikas dauerhaften Schaden zufügen würde? Und wie sollten die Jahre seit seinem ersten Amtsantritt unsere Einschätzung der von ihm ausgehenden Gefahr verändern?

Die gute Nachricht: Amerikas Institutionen sind vergleichsweise widerstandsfähig

Trump ist kein Faschist, sondern ein autoritärer Populist: jemand, der die regierende Elite als korrupt oder eigennützig angreift und behauptet, dass er allein das Volk wirklich repräsentiert. Es ist die Ablehnung des Pluralismus durch Populisten, nicht ihre Verurteilung einer Elite, die in vielen Fällen wirklich zutiefst fehlerhaft ist, die sie auf Kollisionskurs mit demokratischen Institutionen bringt.



Populisten von Hugo Chávez in Venezuela bis Narendra Modi in Indien und von Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei bis Jair Bolsonaro in Brasilien haben die Kontrolle ihrer politischen Macht gebührend untergraben. Die Auswirkungen dieser Angriffe auf demokratische Institutionen sind jedoch sehr unterschiedlich. In Ungarn beispielsweise ist es Viktor Orbán gelungen, zentrale Institutionen wie die Wahlkommission zu übernehmen und die Existenz unabhängiger Medien nahezu auszurotten. Im benachbarten Polen hat die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) viele der gleichen Schritte unternommen; kurz nachdem seine Partei 2015 an die Macht gekommen war, traf sich der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński sogar mit Orbán zu einem ganztägigen Beratungsgespräch darüber, wie man das ungarische Modell nachahmen könne. Doch Recht und Gerechtigkeit gelang es letztlich nicht, ihre Macht zu festigen, und sie wurden bei entscheidenden Wahlen im Herbst 2023 an der Wahlurne geschlagen.



Es gibt noch nicht genug solcher Fälle – und es gibt auch noch nicht genug wissenschaftliche Untersuchungen zu den unterschiedlichen Ergebnissen –, um eindeutige Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, warum einige Populisten dauerhaften Schaden anrichten, während sich die Opposition in anderen Fällen wieder durchsetzen kann. Aber vier Faktoren bieten sich an, und alle vier haben etwas gemeinsam: Sie deuten darauf hin, dass demokratische Institutionen in Amerika widerstandsfähiger sein sollten als in vielen scheinbar vergleichbaren Fällen.





1. Langlebigkeit demokratischer Institutionen



Laut einer berühmten Studie aus den 1990er Jahren gilt eine Demokratie als gefestigt, wenn sie ein Pro-Kopf-BIP von mindestens 14.000 US-Dollar (in heutigen Werten) erreicht und mindestens zweimal durch freie und faire Wahlen die Regierung gewechselt hat. Diese Theorie ist nicht mehr haltbar. Ungarn beispielsweise erfüllte diese Kriterien Mitte der 2010er Jahre, hat aber seitdem so starke demokratische Rückschritte erlebt, dass viele Beobachter das Land heute als ein “competitive authoritarian regime” - einer Art kompetitiver Autokratie - einstufen.



Es war wohl naiv zu glauben, dass diese Faktoren allein das Überleben eines politischen Systems sichern würden. Und doch gibt es gute empirische Gründe zu der Annahme, dass sie das Überleben einer Demokratie wahrscheinlicher machen. Das Alter einer Demokratie scheint eine Rolle zu spielen. Es ist einfach einfacher, eine neuere und weniger häufig durchgesetzte Norm zu brechen, als eine Norm zu brechen, die schon sehr lange besteht und die den politischen Prozess in einer bestimmten Region immer wieder strukturiert hat.



Das sind gute Nachrichten für die Vereinigten Staaten. Unabhängig davon, ob es sich um die „älteste Demokratie der Welt“ handelt oder nicht, hat das Land eine ungewöhnlich lange (wenn auch kaum ununterbrochene) Tradition darin, Streitigkeiten darüber, wer die politische Macht innehaben sollte, an der Wahlurne beizulegen. Der Angriff auf den Kongress am 6. Januar zeigt, dass diese Norm nicht ausreicht, um zu verhindern, dass einzelne versuchen, diese wichtige demokratische Norm zu untergraben; aber es ist auch ein Beweis dafür, dass diese Norm selbst dann Bestand haben kann, wenn sie ernsthaften Angriffen ausgesetzt ist.



Tatsächlich ist eines der bemerkenswerten Dinge am 6. Januar der Hund, der nicht bellte. In vielen Demokratien hätte ein Politiker, der so verzweifelt an der Macht bleiben will wie Trump, befreundete Militärführer um Unterstützung gebeten, wenn nötig mit Waffengewalt und Panzern. In den Vereinigten Staaten mit ihrer langen Tradition von Militäroffizieren, die ihren Eid, die Verfassung aufrechtzuerhalten, sehr ernst nehmen, stand diese Option einfach nicht zur Debatte.





2. Grad der Abhängigkeit der Wirtschaft von der Regierung



Der andere wichtige Faktor, der in diesem Artikel aus den 1990er Jahren hervorgehoben wurde, war das BIP. Es gibt viele Gründe, warum der Wohlstand eines Landes für die Stabilität seiner demokratischen Institutionen von Bedeutung sein kann. In wohlhabenderen Ländern ist die Bevölkerung wahrscheinlich besser ausgebildet, hat wahrscheinlich höhere Erwartungen an die Regierung und investiert wahrscheinlich mehr Ressourcen, um zu gewährleisten, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Aber der vielleicht wichtigste Grund ist, dass in einem reichen Land große Unternehmen – einschließlich der wichtigsten Medienunternehmen – besser in der Lage sind, dem Druck der Regierung zu widerstehen.



In kleinen und relativ armen Ländern sind Unternehmen in der Regel stark von der Regierung abhängig. Die Ausgaben der Zentralregierung machen oft einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus. Es ist für sie viel schwieriger, sich einer Regulierung zu entziehen, die dazu konzipiert wurde, sie zu bestrafen. Dies gilt insbesondere für Medienunternehmen. In einem Land mit einer kleinen Wirtschaft haben Zeitungen und Fernsehsender Mühe, über die Runden zu kommen, was sie stark von öffentlichen Subventionen oder Werbung aus staatlichen Quellen abhängig macht. Skaleneffekte sind ebenfalls ein wichtiger Faktor, insbesondere im digitalen Zeitalter: Sobald Inhalte produziert wurden, ist die Verteilung an einen zusätzlichen Abonnenten vergleichsweise kostengünstig. (Aus diesem Grund sind sowohl das Pro-Kopf-BIP als auch die absolute Größe einer Volkswirtschaft von Bedeutung.)



Natürlich wird das Ausmaß, in dem Unternehmen von der Regierung abhängig sind, von mehreren Faktoren beeinflusst, darunter auch von solchen, die nichts mit Größe oder Reichtum zu tun haben. Obwohl China ein großes Land ist, sind seine Unternehmen beispielsweise stark vom Wohlwollen der Kommunistischen Partei abhängig." Und doch macht ein Vergleich zwischen den Vereinigten Staaten und einem Land wie Ungarn oder Venezuela deutlich, inwieweit Größe und Reichtum eine Rolle spielen. Amerikas größte Unternehmen sind in viel geringerem Maße von Staatseinnahmen abhängig als Unternehmen in kleineren Märkten. Und Medien wie die New York Times haben einen treuen Abonnentenstamm von vielen Millionen, sodass sie auch in einem ungünstigen politischen Umfeld weiterarbeiten können.





3. Regionale Machtverteilung



Demokratien unterscheiden sich stark in ihrem Grad der Zentralisierung. Viele der Länder, in denen Populisten ihre Macht festigen konnten, weisen einen ungewöhnlich hohen Grad an Zentralisierung auf. Sowohl in Ungarn als auch in Venezuela beispielsweise hatten einige wenige Schlüsselinstitutionen auf nationaler Ebene einen enormen Einfluss auf das Land. Wenn es antidemokratischen Machthabern gelang, ihren Anhängern eine Mehrheit in der Wahlkommission oder im Verfassungsgericht zu verschaffen, trug dies allein schon wesentlich zur Festigung ihrer Herrschaft bei.



Viele der Länder, in denen es Populisten nicht gelungen ist, ihre Macht zu festigen, haben dagegen stark dezentralisierte Institutionen. In Brasilien beispielsweise ist die Macht stark verteilt, sodass die Gouverneure der Regionen in der Lage sind, sich illegalen Anordnungen der Behörden in Brasília zu widersetzen. Eine ähnliche Machtverteilung könnte erklären, warum Modi trotz großer Beliebtheit, drei Wahlsiegen in Folge und stark illiberalen Instinkten noch nicht in der Lage war, das politische System Indiens vollständig zu übernehmen.



Dies ist eine weitere gute Nachricht für die Vereinigten Staaten. Die Gouverneure haben im Land viel Macht.Weder Gavin Newsom noch Gretchen Whitmer werden, selbst wenn Trump gewinnt, nach seiner Pfeife tanzen. Die regionale Machtverteilung geht sogar noch weiter: Es gibt Zehntausende von Richtern und Sheriffs, Wahlbeamten und Mitgliedern von School Boards, über die der Präsident so gut wie keinen Einfluss hat. Dies macht es leicht, die amerikanische Demokratie auf verschiedene besorgniserregende Arten zu korrumpieren oder zu untergraben – aber es macht es für eine Person auch schwer, die Macht in ihren eigenen Händen zu konzentrieren.





4. Anzahl der Veto-Punkte



Demokratien unterscheiden sich auch darin, wie viele Veto-Punkte die Verabschiedung eines Gesetzesentwurfs potenziell verhindern können. In einigen Ländern gibt es praktisch nur einen Entscheidungsträger. Im Vereinigten Königreich beispielsweise verfügt das Parlament über eine praktisch ungeteilte Souveränität, wobei die Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus ihren Willen weitgehend durchsetzen kann. Die Vereinigten Staaten befinden sich am anderen Ende des Extrems. Damit ein Gesetz in Kraft treten kann, muss es eine einfache Mehrheit im Repräsentantenhaus finden, von drei von fünf Senatoren unterstützt werden, vom Präsidenten unterzeichnet werden und vom Obersten Gerichtshof nicht als verfassungswidrig eingestuft werden.



Die ungewöhnlich hohe Anzahl an Vetopunkten in den Vereinigten Staaten ist ein zweischneidiges Schwert. Oftmals erschwert oder verhindert sie die Umsetzung von Ansichten der Bevölkerung in öffentliche Politik. Die Schwierigkeit, Gesetze zu verabschieden, erklärt, warum einige äußerst populäre Vorschläge es nie in die Verabschiedung geschafft haben. In der Politikwissenschaft gibt es eine interessante, wenn auch umstrittene Literatur, die sogar darauf hindeutet, dass semi-präsidentielle Systeme mit einer hohen Anzahl von Vetopunkten besonders anfällig für einen Zusammenbruch der Demokratie sind: Wenn die Wähler durch die Unmöglichkeit, mit regulären Mechanismen etwas zu erreichen, ausreichend frustriert sind, wenden sie sich schließlich jemandem zu, der verspricht, wenn es sein muss, im Alleingang vorzugehen.



Die hohe Anzahl an Vetopunkten sorgt jedoch auch dafür, dass die Handlungsfähigkeit von Präsidenten stark eingeschränkt ist. Trump könnte durchaus die Präsidentschaftswahl gewinnen, aber entweder den Senat oder das Repräsentantenhaus verlieren, was seinen Handlungsspielraum stark einschränken würde. Sollte er den Senat gewinnen, wird er mit ziemlicher Sicherheit die 60 Stimmen verfehlen, die er zum Durchsetzen seiner Politik benötigt. Es gibt eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen: die Abschaffung des Filibusters. Dazu müsste er jedoch praktisch jedes Mitglied der republikanischen Delegation davon überzeugen, sich dem Plan anzuschließen, was sich angesichts der Tatsache, dass selbst einfache Mitglieder sich unnachgiebig geschworen haben, die Norm zu schützen, als schwierig erweisen könnte. (Thom Tillis, der republikanische Senator aus North Carolina, hat beispielsweise kürzlich öffentlich erklärt: „An dem Tag, an dem die Republikaner für die Abschaffung des Filibusters stimmen, trete ich aus dem US-Senat aus.“) Und selbst wenn Trump die Trifecta gewinnt, es schafft, den Filibuster abzuschaffen, und Mehrheiten für wirklich antidemokratische Gesetze erlangt, ist es alles andere als klar, ob der Oberste Gerichtshof – der jetzt eine Mehrheit von Richtern hat, die zutiefst konservativ sind, aber wiederholt gegen Trumps Interessen entschieden haben, auch in äußerst folgenreichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Wahlen 2020 – mitziehen würde.



Die schlechte Nachricht: Trump wird demokratische Institutionen in einer zweiten Amtszeit wahrscheinlich noch viel stärker auf die Probe stellen



Es gibt strukturelle Gründe für die Annahme, dass die Institutionen Amerikas im Vergleich zu den meisten anderen Ländern eher resistent gegen eine autokratische Übernahme sind. Das ist die gute Nachricht. Es wäre jedoch ein Fehler zu glauben, dass sie in den nächsten vier Jahren sicher standhalten werden, nur weil sie es taten, als Trump zum ersten Mal im Amt war – insbesondere, da Trump sie beim zweiten Mal wahrscheinlich auf eine fähigere und zielgerichtetere Weise angreifen wird.



Im Jahr 2016 war Trump ein politischer Neuling, dem es an Erfahrung in der Exekutive fehlte, der nicht auf eine große Schar von Loyalisten zurückgreifen konnte und der selbst überrascht schien, die Wahl gewonnen zu haben. Dieses Mal ist er viel erfahrener, hat eine Schar von Loyalisten aufgebaut, die er sofort einsetzen kann, und kann es kaum erwarten, sich an denen zu rächen, die sich ihm widersetzt haben. Die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Institutionen wird während einer zweiten Amtszeit von Trump wahrscheinlich einer viel härteren Prüfung unterzogen werden.



Vier Unterschiede zwischen 2016 und 2024 sind besonders wichtig.





1. Trump hat gelernt, wie man Macht ausübt



Als Trump zum ersten Mal gewählt wurde, hatte er noch nie ein gewähltes Amt inne gehabt. Weder als Kongressabgeordneter noch als Senator, nicht einmal als Stadtrat oder Hundefänger. Und obwohl er es gewohnt war, in seinem Leben als Geschäftsmann Befehle zu erteilen, verstand er nicht, dass die effektive Ausübung politischer Macht ganz andere Fähigkeiten erfordert. Trump selbst gab dies kürzlich in Joe Rogans Podcast zu:„Ich hatte keine Erfahrung. Ich war 17 Mal in Washington gewesen und hatte nie dort übernachtet ... Ich kannte niemanden.“



Das hat sich nun geändert. Trumps zweite Amtszeit könnte sich durchaus als genauso chaotisch erweisen wie die erste. Aber es gibt Grund zu der Annahme, dass er einige der grundlegenden Lektionen der bürokratischen Politik gelernt hat und seine Agenda viel effektiver vorantreiben wird – ob mit legitimen oder illegitimen Mitteln.





2. Trump hat jetzt eine Schar an Loyalisten



Es ist schwer, sich daran zu erinnern, in welchem Ausmaß es Trump an politischen Truppen mangelte, als er sein Amt antrat. Daher ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass sein Übergangsteam von Chris Christie geleitet wurde. Sein ursprüngliches Kabinett bestand aus orthodoxen Mitgliedern der Geschäftswelt wie Steven Mnuchin als Finanzminister, Wilbur Ross als Handelsminister und Rex Tillerson als Außenminister. Jim Mattis war Verteidigungsminister und Reince Priebus Stabschef. Trumps politische Mitarbeiter bestanden hauptsächlich aus konservativen Karrieristen, deren politische Vision nicht unbedingt mit seiner übereinstimmte, darunter viele, die zuvor in der Regierung von George W. Bush gedient hatten.



Nichts davon wird sich wahrscheinlich wiederholen. In den letzten zehn Jahren hat der MAGA-Flügel der Republikanischen Partei in den Aufbau seiner Truppen investiert. Organisationen wie die Heritage Foundation haben sich Trump angeschlossen und Mitarbeiter ausgebildet, die bereitstehen, um als politische Beauftragte in Schlüsselpositionen zu gelangen. Einrichtungen wie das Claremont Institute versuchen, der Bewegung ein gewisses Maß an intellektueller Kohärenz zu verleihen. Dieses Mal wird es in der Regierung keinen Mattis und keinen Priebus geben – nur wahrhaft Gläubige.





3. Trump hat die Kontrolle über die Republikanische Partei übernommen



Für viele republikanische Amtsinhaber fühlte sich Trumps Sieg bei den Vorwahlen 2016 wie eine feindliche Übernahme an. Sie konnten den Mann nicht ausstehen, der ihr Banner an sich gerissen hatte. Selbst unter denen, die es ablehnten, ihn öffentlich zu kritisieren, hofften viele insgeheim, dass er die Wahl verlieren und es der Partei ermöglichen würde, zu ihren ideologischen Wurzeln zurückzukehren. Viele dieser Skeptiker hatten sogar formelle Führungspositionen inne: In den zwei Jahren, in denen die Republikaner eine Trifecta hatten - also sowohl das Präsidentenamt als auch Mehrheiten in beiden Kongreß-Kammern inne hatten - war Paul Ryan Sprecher des Repräsentantenhauses.



Diese Republikanische Partei gibt es nicht mehr. Seit 2016 haben die Republikaner im Kongress eine ungewöhnlich hohe Personalfluktuation erlebt. Vor allem im Repräsentantenhaus besteht ein großer Teil der Delegation nun aus Abgeordneten, die ihre Vorwahlen gewonnen haben, indem sie sich ausdrücklich mit Trump verbündeten. Und während eine vergleichsweise größere Anzahl von Senatoren vor Trump gewählt wurde oder weiterhin private Bedenken gegen ihn hegt, haben sich viele seiner ehemaligen Kritiker – wie Lindsey Graham – in unerschütterliche Gefolgsleute verwandelt.





4. Trump sinnt auf Rache



Wie andere Populisten, die glauben, dass sie und nur sie allein das Volk wirklich vertreten, war Trump schon immer ungeduldig, wenn es um die Beschränkung seiner Macht ging. Bei seiner ersten Wahl war ihm jedoch nicht bewusst, in welchem Umfang die Verfassung seine Macht einschränkt. Und da es eine Weile dauerte, bis Trump genau herausfand, wo die Grenzen seiner Macht lagen, dauerte es auch eine Weile, bis er begann, diese Grenzen auf konzertierte Weise anzugreifen.



Dieses Mal wird Trump entschlossen sein, die traditionellen Grenzen seiner Macht vom ersten Tag an zu überschreiten. Seine Verbündeten haben beispielsweise wiederholt die Möglichkeit ins Spiel gebracht, die Positionen von Zehntausenden von Beamten auf Bundesebene neu zu klassifizieren, um es Trump zu ermöglichen, diejenigen zu entlassen, die im Verdacht stehen, ideologisch illoyal zu sein. Er hat auch wiederholt klargestellt, dass er seine politischen Feinde verfolgen würde. Wie er kürzlich in einer bemerkenswerten „Unterlassungserklärung“, die auf X veröffentlicht wurde, formulierte: „WENN ICH GEWINNE, werden die Menschen, die BETROGEN haben, im vollen Umfang des Gesetzes strafrechtlich verfolgt, was auch langjährige Haftstrafen beinhalten wird, damit sich diese Verderbtheit der Justiz nicht wiederholt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich unser Land weiter zu einem Dritte-Welt-Land entwickelt, UND DAS WERDEN WIR NICHT TUN! Bitte beachten Sie, dass diese rechtliche Gefährdung auch für Anwälte, politische Aktivisten, Spender, illegale Wähler und korrupte Wahlbeamte gilt.“



Ein natürliches Experiment

Im Jahr 2017 wies Francis Fukuyama darauf hin, dass sich die erste Amtszeit von Trump als eine Art natürliches Experiment erweisen würde: Sie würde endlich den Sieger im Kampf zwischen denen bestimmen, die glauben, dass solide Institutionen ein verlässliches Bollwerk gegen gefährliche Demagogen darstellen können, und denen, die dies nicht glauben.

Dieses erste Experiment lieferte einige vorläufige Schlussfolgerungen – Schlussfolgerungen, die uns vorsichtig optimistisch stimmen sollten, dass die Verteidiger der Demokratie über mächtige Instrumente verfügen, um sich vor einer autoritären Machtübernahme zu schützen. Es wäre jedoch gefährlich voreilig anzunehmen, dass die Verfassung unantastbar ist. Wenn sie während einer zweiten Amtszeit von Trump auf eine härtere Probe gestellt wird, könnte sie sich als weniger widerstandsfähig erweisen, als es den Anschein hat.

Amerikas demokratische Institutionen sind ein scheinbar unbewegliches Objekt. Wenn Trump gewinnt, werden sie von einer scheinbar unaufhaltsamen Kraft auf die Probe gestellt. Was passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegliches Objekt trifft? Je nachdem, wer am nächsten Dienstag gewinnt, werden wir es vielleicht bald herausfinden.