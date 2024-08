Keine Sorge: Ich glaube nicht, dass kleine grüne Männchen vom Mars Ihre Tante entführt haben. Es gibt keinen ernsthaften Grund anzunehmen, dass Außerirdische Kontakt mit der Erde aufgenommen haben. Aber viele Physiker sind der Überzeugung, dass irgendwo in den unendlichen Weiten des Universums intelligentes Leben existieren könnte. Und in letzter Zeit haben einige Aktivisten damit begonnen, ihnen von unserer Existenz zu berichten. Wie namhafte Wissenschaftler, darunter Stephen Hawking, halte ich dies für einen großen Fehler - einen Fehler, der in dem unwahrscheinlichen Fall, dass diese Übertragungen ihren Empfänger finden, verheerende Folgen haben könnte.

Deshalb teile ich heute einen Aufsatz, in dem ich mich gegen die Praxis des Messaging to Extraterrestrial Intelligence (METI) ausspreche – also gegen das Versenden von Nachrichten an außerirdische Intelligenz. Außerdem habe ich Douglas Vakoch, den bedeutendsten Befürworter von METI, zu einer ausführlicheren Debatte über dieses Thema in den Podcast dieser Woche eingeladen.

Ich verspreche, dass ich mich in meinen nächsten Kolumnen wieder mit ausgesprochen irdischen Themen beschäftigen werde - zum Beispiel mit der Frage, warum Journalisten so oft unisono zu sprechen scheinen.

Yascha

Ein Modell der Red Coast Base aus dem 3 Body Problem, das am 2. Mai 2024 im Planetarium von Peking ausgestellt wird. (Foto von CFOTO/Future Publishing via Getty Images.)

Der Beginn des vermeintlichen Endes der Menschheit setzt in der zweiten Episode der Serie 3 Body Problem ein. Ye Wenjie arbeitet an der Red Coast, einer (fiktiven) Anlage, die in den 1960er Jahren vom kommunistischen China errichtet wurde, um nach Anzeichen für außerirdisches Leben zu suchen. Nach Jahren langer, anstrengender Schichten, in denen sie den leeren Äther abhört, empfängt Ye ein schockierend klares Signal. „Nicht antworten“, lautet die entschlüsselte Botschaft aus dem Weltraum.

Ich bin ein Pazifist in dieser Welt. Sie haben Glück, dass ich der Erste bin, der Ihre Nachricht empfängt. Ich warne Sie: Antworten Sie nicht. Wenn ihr antwortet, werden wir kommen. Eure Welt wird erobert werden. Antwortet nicht.

Ye blickt auf die bergige Landschaft, die seit Langem ihre Heimat ist und die sie, soweit sie weiß, vielleicht nie verlassen darf. Dann schaltet sie den Sender ein und richtet den riesigen Funksatelliten der Red Coast auf die Quelle der Nachricht. „Kommt“, tippt sie. „Wir können uns nicht selbst retten. Ich werde euch helfen, diese Welt zu erobern.“

Es gehört zur Brillanz von Liu Caixins Roman, auf dem die vor einigen Monaten gestartete Netflix-Serie basiert, dass Yes Entscheidung, auf die außerirdische Botschaft zu antworten und damit die Existenz der Menschheit zu offenbaren, sowohl verständlich als auch ungeheuerlich ist. Sie ist verständlich, weil Ye während der Kulturrevolution einige der größten Schrecken erlebt hat, die Menschen einander zufügen können. Sie musste ohnmächtig zusehen, wie die eigenen Schüler ihres Vaters diesen zu Tode prügelten, weil er sich weigerte, die Gesetze der Physik zu verleugnen. Und es ist ungeheuerlich, weil Ye trotz der ausdrücklichen Warnung vor den Gefahren, denen sie im Alleingang alle Mitglieder ihrer Spezies aussetzt, darauf beharrt, ihre Botschaft zu senden.

Die Realität ist weniger dramatisch als die Science-Fiction. Aber das moralische Dilemma, vor dem Ye steht, ist merkwürdigerweise real. Denn hier auf der guten alten nicht-fiktiven Erde gibt es eine einflussreiche Gruppe von Wissenschaftlern, die darauf besteht, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun sollten, um die Existenz der Menschheit an jegliche außerirdische Zivilisation zu verraten, die vielleicht fähig ist, zuzuhören.

Jeder Artikel über Außerirdische hat einen vagen Beigeschmack von Verrücktheit. Trotz der jüngsten Anhörungen des US-Kongresses zu diesem Thema gibt es keinen ernsthaften Grund zu der Annahme, dass UFOs die Erde besucht haben. Es verstecken sich keine kleinen grünen Männchen auf dem Mars. Warum also sollten wir ernsthaft darüber diskutieren, welche Botschaft wir diesen imaginären Wesen übermitteln sollen?

Kein vernünftiger Physiker glaubt, dass Außerirdische Ihren UFO-besessenen Nachbarn entführt haben. Aber die meisten halten die Existenz intelligenter Lebensformen auf anderen Planeten für eine reale Möglichkeit. Die Ausmaße des Universums sind unfassbar. Eine ungeheure Anzahl von Planeten erfüllt die Voraussetzungen für die Entwicklung intelligenten Lebens. Der Glaube, dass es dort draußen jemanden oder etwas geben könnte, ist nichts Außergewöhnliches. „Für mein mathematisches Gehirn“, so Stephen Hawking, „sind allein schon die Zahlen ein Grund, über Außerirdische nachzudenken. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, herauszufinden, wie Außerirdische tatsächlich sein könnten.“

Das macht die Frage, ob wir versuchen sollten, solche Lebensformen zu finden und mit ihnen Kontakt aufzunehmen, zu einem ernsten Anliegen. Wir wissen nicht, ob es Außerirdische gibt; sollten sie jedoch existieren, könnte die Entscheidung, ob wir mit ihnen kommunizieren oder nicht, folgenschwere Konsequenzen für die Menschheit haben.

Bislang haben wir Menschen uns weitgehend auf die Suche nach außerirdischer Intelligenz (Search for Extraterrestrial Intelligence, kurz: SETI) beschränkt. Das SETI-Institut, eine private, gemeinnützige Forschungsorganisation, hat eine Reihe von Instrumenten gebaut, um Anzeichen für außerirdisches Leben zu entdecken. Andere Institute und Universitäten haben dies auch getan. Diese Tätigkeit ist relativ unumstritten: Wenn jemand versucht, uns eine Botschaft zu senden, wäre es wahrscheinlich von Vorteil, sie zu empfangen; wir können dann immer noch entscheiden, wie und ob wir darauf antworten sollen.

In den letzten Jahren haben jedoch einige Wissenschaftler vorgeschlagen, dass wir über SETI hinausgehen sollten. Aus Enttäuschung darüber, dass wir durch passives Zuhören noch kein außerirdisches Leben entdeckt haben, bestehen sie darauf, dass wir aktivere Schritte unternehmen sollten, um unsere Existenz nach außen zu tragen und mit Außerirdischen in Kontakt zu treten.

Einige, die an das glauben, was als Messaging to ExtraTerrestrial Intelligence (METI) bekannt geworden ist, haben begonnen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. METI International, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in San Francisco, hat beispielsweise 2017 eine Botschaft an den Luyten-Stern geschickt, einen roten Zwerg, der zwölf Lichtjahre von der Sonne entfernt ist. Diese Wissenschaftler scheinen eine Hoffnung zu hegen, die einst auch Ye Wenjie bewegte: dass Außerirdische geneigt sind, uns zu helfen und nicht zu zerstören.¹

Aber ist METI eine gute Idee - oder könnte es sich als der Anfang vom Ende für uns Menschen erweisen?

Wir können unmöglich wissen, wie Außerirdische uns behandeln würden. Vielleicht würden sie uns sehr ähnlich sehen, vielleicht wäre ihr biologischer Aufbau aber auch völlig anders als der jeder Spezies, der wir auf der Erde begegnet sind. Vielleicht wären sie wie irdische Lebensformen verkörpert, vielleicht sind sie aber auch schon längst in die digitale Welt übergegangen. Vielleicht wären sie wunderbar altruistisch oder vielleicht unvorstellbar sadistisch. Aber auch wenn es uns in den meisten Fällen nicht möglich ist, über Spekulationen hinauszugehen, gibt es zumindest zwei Dinge, die wir mit einem angemessenen Maß an Sicherheit vermuten können.

Erstens: Außerirdische, die tatsächlich mit uns in Kontakt treten könnten, wären wahrscheinlich technologisch sehr viel weiter entwickelt als wir. Die Erde ist über vier Milliarden Jahre alt. Der Mensch existiert seit etwa 300.000 Jahren. Und doch haben wir erst in den letzten hundert Jahren die technischen Mittel erlangt, um unsere Existenz in der Außenwelt bekannt zu machen. Damit die außerirdischen Lebensformen, auf die wir stoßen, sich auf einer ähnlichen technologischen Entwicklungsstufe befinden, müssten auch sie trotz der enormen Zeitspannen, um die es sich hier handelt, ganz am Anfang ihrer Fähigkeit stehen, mit Lebewesen auf anderen Planeten zu korrespondieren. Das wäre ein wilder Zufall, der es sehr viel wahrscheinlicher macht, dass alle außerirdischen Lebensformen, die unsere Botschaften empfangen, einen enormen technologischen Vorsprung vor uns haben.²

Zweitens: Außerirdische, die tatsächlich Kontakt mit uns aufnehmen könnten, hätten wie alle Lebensformen einen Evolutionsprozess auf ihrem eigenen Planeten durchlaufen. Genau wie die Menschheit hätten sie in ihrer Evolutionsgeschichte mit rivalisierenden Spezies konkurrieren müssen. Und genau wie den Menschen wäre es ihnen gelungen, die konkurrierenden Lebensformen entweder zu unterwerfen oder auszulöschen. Auch wenn wir also nichts darüber wissen können, wie moralisch gerecht die Mitglieder dieser fremden Spezies im gegenseitigen Umgang sein mögen, sollten wir zumindest vermuten, dass sie in der Lage sind, ihre eigenen Interessen über die der rivalisierenden Spezies zu stellen - vermutlich auch über die, die wie wir von anderen Planeten stammen.

Diese beiden Informationen sind begrenzt und vorläufig. Aber sie reichen aus, um eine tiefe Skepsis gegenüber den naiven Annahmen zu rechtfertigen, die die lautesten Befürworter von METI zu machen scheinen. Ihnen zufolge muss eine Zivilisation, die technologisch viel weiter fortgeschritten ist, auch moralisch viel aufgeklärter sein: „METI-Befürworter spekulieren, dass außerirdische Intelligenz unsere absichtliche Kommunikation als Signal empfängt, dass wir bereit sind, dem galaktischen Club beizutreten“, erklärt John Gertz in der bisher gründlichsten Kritik an den Nachahmern von Ye Wenjie. „Sicherlich werden sie uns eine laminierte Mitgliedskarte zusammen mit einem Willkommensgeschenkkorb schicken, in dem unser eigenes geprägtes Exemplar der Encyclopedia Galactica enthalten sein wird, gefüllt mit großer Weisheit, Wissenschaft, Technologie und Kultur.“

Wir können nicht ausschließen, dass die Außerirdischen uns mit solcher Weisheit und Freundlichkeit behandeln werden. Aber wir wissen auch aus der Geschichte unserer eigenen Spezies, dass technologische Überlegenheit nicht zwangsläufig mit einer solchen moralischen Erleuchtung einhergehen muss.

Schlagen Sie ein Biologiebuch auf, und Sie werden sehen, wie brutal die Menschen gegenüber anderen Arten vorgegangen sind. Wir haben anderen Primaten schrecklichen Schaden zugefügt. Und vielleicht sind wir sogar schuld am Aussterben anderer humanoider Spezies, von den Neandertalern in Europa bis zu den Denisovern, die einst Teile Asiens bevölkerten.

Schlagen Sie ein Geschichtsbuch auf, und Sie werden sehen, wie brutal Menschen gegen Angehörige ihrer eigenen Art vorgegangen sind. Wir sind in der Lage, Waffen gegen Menschen zu erheben, die aus sehr ähnlichen Kulturen stammen, wie uns blutige Konflikte vom Spanischen Bürgerkrieg bis zum aktuellen Krieg in der Ukraine in Erinnerung rufen. Und wir sind rücksichtslos darin, die Schwäche entfernterer, technologisch unterlegener Kulturen auszunutzen, wie die gewalttätige Geschichte des französischen, britischen, deutschen, russischen, japanischen und mongolischen Kolonialismus beweist.

Vielleicht sind Außerirdische gar nicht so wie wir, was die Menschheit zu einem grausamen und grotesken Ausreißer in den Reihen der außerirdischen Spezies macht, die sich allesamt als viel vornehmer erweisen als wir es sind. Doch die wenigen Erkenntnisse, die wir über Begegnungen zwischen Spezies und Kulturen mit unterschiedlichem technologischem Entwicklungsstand haben, sprechen dafür, dass ein solch hoffnungsvolles Ergebnis alles andere als sicher ist.

Blaise Pascal vertrat die berühmte Ansicht, dass es angesichts der Ungewissheit vernünftig sei, an Gott zu glauben - oder zumindest so zu handeln, als ob man es täte. Seine Argumentation ist verblüffend einfach. Wenn Sie so tun, als gäbe es Gott nicht, und sich dabei irren, kommen Sie in die Hölle und zahlen einen schrecklichen Preis für Ihren Irrtum. Wenn Sie dagegen so handeln, als gäbe es Gott, und es stellt sich heraus, dass Sie sich geirrt haben, wird Ihr Schicksal im Jenseits davon nicht berührt.

Pascals Wette ist, wie eine lange und angesehene Reihe von Philosophen argumentiert hat, nicht ganz überzeugend. Aber sie zeigt, dass wir über die wahrscheinlichen Folgen unseres Handelns nachdenken können, selbst wenn wir mit großer und anhaltender Unsicherheit konfrontiert sind. Auf ähnliche Weise sollte die Menschheit über die Weisheit von METI reflektieren.

Die Argumente, die ich in diesem Aufsatz vorgebracht habe, sind ein guter Grund für die Annahme, dass große Gefahren auf uns zukommen könnten, wenn wir Außerirdische auf unsere Existenz aufmerksam machen. Berühmte Wissenschaftler haben dies öffentlich anerkannt. „Wenn uns Außerirdische besuchen“, warnte Hawking, „wäre das Ergebnis ähnlich wie bei der Landung von Kolumbus in Amerika, die für die Ureinwohner Amerikas nicht gut ausgegangen ist.“ Aber wir können auch nicht ausschließen, dass Außerirdische uns großzügig mit ihrem überlegenen Wissen und ihrer Technologie beschenken und uns damit ein Leben in Frieden und Luxus ermöglichen. Mit anderen Worten: Der Versuch, mit Außerirdischen in Kontakt zu treten, bedeutet, die Würfel zu werfen. Deshalb stellt sich die Frage, ob unser gegenwärtiger Zustand so erbärmlich ist, dass er es rechtfertigt, die Würfel auf so dramatische Weise zu werfen.

Ye Wenjie glaubt, dass dies der Fall ist. Angesichts ihrer grausamen Lebensgeschichte ist es leicht zu verstehen, warum. Aber trotz der großen Armut und der schrecklichen Konflikte, die heute auf dem Planeten Erde herrschen, ist eine solche Sichtweise unverhältnismäßig pessimistisch. Die große Mehrheit der Menschen auf der Erde schätzt ihr Leben; sie sind mit ihrem irdischen Aufenthalt einigermaßen zufrieden und dankbar dafür, dass die Lasten, die sie tragen, in vielerlei Hinsicht leichter sind als die, die ihre Vorfahren ertragen mussten.

Die Befürworter von METI wollen die Zukunft der Menschheit auf einen Würfelwurf setzen. Aber wie eine prominente Liste von Astronomen, Historikern und Unternehmern in einem einflussreichen offenen Brief an ihre tollkühnen Kollegen schrieb, „muss die Entscheidung, ob gesendet wird oder nicht, auf einem weltweiten Konsens beruhen und nicht auf den Wünschen einiger weniger Personen, die Zugang zu leistungsstarken Kommunikationsgeräten haben.“ Sie haben Recht. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein paar naive Enthusiasten unser Schicksal auf diese unverantwortliche Weise aufs Spiel setzen.