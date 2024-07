Auf Englisch habe ich schon ├╝ber 50,000 Leser. Auf Deutsch fange ich gerade erst an. Helfen Sie mir bitte, neue Leser auf diese Kolumne aufmerksam zu machen!

Joe Biden hat den Vereinigten Staaten f├╝nf Jahrzehnte lang ehrenvoll gedient, als Senator, als Barack Obamas Vizepr├Ąsident, und schlie├člich im h├Âchsten Amt des Landes.

Seine vier Jahre im Wei├čen Haus waren ein gemischter Segen. Es ist ihm erstaunlich gut gelungen, wichtige Gesetze durch einen gespaltenen Kongress zu bringen, und er hatte einige bemerkenswerte au├čenpolitische Erfolge, darunter die starke Unterst├╝tzung f├╝r die Ukraine in den ersten Monaten des Krieges. Er hat aber auch einige folgenschwere Fehler gemacht, darunter eine Wirtschaftspolitik, die zu einer gef├Ąhrlich hohen Inflation beigetragen hat, und ein katastrophal durchgef├╝hrter R├╝ckzug aus Afghanistan.

Selbst als Biden 2020 kandidierte, war er der ├Ąlteste Pr├Ąsidentschaftskandidat in der Geschichte der USA. Er schlug seine demokratischen Konkurrenten, darunter Kamala Harris, zum Teil deshalb, weil er zu alt war, um sich dem offensichtlichen Konsens der lautesten Stimmen auf Twitter anzuschlie├čen, die stark nach links ger├╝ckt waren. Seine geistige Sch├Ąrfe hat im Laufe seiner Jahre im Wei├čen Haus nachgelassen, was der Welt in der Debatte gegen Donald Trump im Juni schmerzhaft vor Augen gef├╝hrt wurde.

Einige Wochen lang drohte Biden als K├Ânig Lear in die Geschichtsb├╝cher einzugehen - als jemand, der es nicht geschafft hatte, seinen Ritt in den Sonnenuntergang gut zu meistern, und das ganze Land daf├╝r bezahlen l├Ąsst. Doch die gestrige Entscheidung, auf die Pr├Ąsidentschaftskandidatur zu verzichten, garantiert, dass er als echter Staatsmann in die Geschichte eingehen wird - als jemand, der sich letztlich selbstlos aufopferte, auch wenn es ein paar Wochen zu lange gedauert hat, dies zu tun.

Es ist noch zu fr├╝h, um vorherzusagen, wie Historiker seine Pr├Ąsidentschaft beurteilen werden. Aber es scheint klar, dass ihr Urteil ├╝ber seine pers├Ânlichen Qualit├Ąten - wie auch unseres - positiv ausfallen sollte.

Das Beste, was die Demokraten jetzt tun k├Ânnen, ist, einen wirklich offenen Wettbewerb dar├╝ber zu veranstalten, wer Trump im Pr├Ąsidentschaftswahlkampf entgegentreten soll. Die W├Ąhler verdienen ein Mitspracherecht bei der Frage, wer sie vertritt, und Kamala Harris stand weder in den Vorwahlen von 2020 noch in jenen von 2024 auf den Wahlzetteln. Ein echter Wettbewerb an den Urnen, auch wenn er chaotisch werden sollte, w├╝rde die Demokraten wahrscheinlich st├Ąrken: Entweder finden sie einen Kandidaten, den die W├Ąhler Harris vorziehen, oder Harris wird durch die demokratische Unterst├╝tzung f├╝r sie gest├Ąrkt in den November gehen.

Dieser Weg ist jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Die Demokraten haben Bidens schw├Ąchelnde Gesundheit ├╝ber Monate und Jahre hinweg ignoriert. Als sie dann nicht mehr zu ignorieren war, verschwendeten sie (und er) weitere Wochen mit Debatten dar├╝ber, was zu tun sei. Jetzt stehen der Parteitag der Demokraten im August und die Wahlen im November kurz bevor. Auch deshalb gab Biden kurz nach der Bekanntgabe seines R├╝ckzugs Harris seine volle Unterst├╝tzung f├╝r die Nominierung als Kandidatin.

Sollten die Demokraten Harris tats├Ąchlich zum Kandidaten ernennen, wird die kommende Wahl sehr knapp ausfallen. Wie ihr Chef ist auch Harris seit langem ├Ąu├čerst unbeliebt. Sie ist unbeliebt, weil sie in der Vergangenheit einige sehr unpopul├Ąre Positionen (wie die Unterst├╝tzung eines Kautionsfonds, der gewaltt├Ątige Demonstranten unterst├╝tzt) eingenommen hat und aufgrund ihrer vielen politischen Kehrtwenden weder im progressiven noch im gem├Ą├čigten Lager der Demokratischen Partei echtes Vertrauen besitzt.

Dies sind schwerwiegende aber durchaus auch ├╝berwindbare Nachteile - vor allem, wenn man es mit einem Kontrahenten zu tun hat, der, wie Trump, aus gutem Grund selbst zutiefst unpopul├Ąr bleibt. Harris muss die Kernargumente gegen Trump mit Nachdruck und Klarheit formulieren - Eigenschaften, die sie bereits als Mitglied des Justizausschusses des Senats unter Beweis gestellt hat. Aber sie muss dies tun, ohne den Eindruck zu erwecken, dass sie ├╝ber jene Amerikaner urteilt, die wirklich hin- und hergerissen sind, wen sie im November unterst├╝tzen sollen. Denn auch wenn einige linke Experten gerne die Existenz von Wechselw├Ąhlern leugnen, sind es doch die Millionen von Menschen, die ihre Meinung zwischen 2012 und 2016 oder zwischen 2016 und 2020 ge├Ąndert haben, die auch in diesem Jahr wieder den Unterschied zwischen einem Sieg der Demokraten oder der Republikaner ausmachen werden.

Eine M├Âglichkeit, diese W├Ąhler anzusprechen, besteht darin, sich voll in die politische Mitte zu begeben. Trump hat viele pers├Ânliche und politische Schwachstellen. Aber er hat auch bewiesen, dass er bereit ist, zu triangulieren, indem er beispielsweise jegliche Pro-Life-Botschaften aus der Plattform des Republikanischen Nationalkongresses entfernte und behauptete, dass er das Projekt 2025 - eine radikale und umstrittene Reihe von Ma├čnahmen, die von der Heritage Foundation vorgeschlagen wurden - nicht unterst├╝tzt. Wenn Harris Trump schlagen will, muss sie in ├Ąhnlicher Weise bereit sein, sich von den unpopul├Ąrstenn Positionen der Demokraten - zum Beispiel bei Themen wie der Grenze mit Mexiko oder der Teilnahme von Transfrauen an weiblichen Spitzensportwettbewerben - zu distanzieren.

Die Wahl sah in den letzten Wochen wie eine ausgemachte Sache aus - mit einem klaren Vorsprung f├╝r Trump. Die Partei, die auf dem besten Weg ist, zu verlieren, hat ein Interesse daran, die W├╝rfel zu rollen. Die Demokraten haben das nun endlich getan. Das ist ein gutes Zeichen: Nach Wochen, in denen sie wie gel├Ąhmt wirkte, hat die Partei, die aus gutem Grund behauptet, dass die Zukunft der amerikanischen Demokratie von dieser Wahl abh├Ąngen k├Ânnte, endlich bewiesen, dass in ihr noch ein F├╝nkchen Siegeswillen steckt.