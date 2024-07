Zu viel von dem, was in den Medien veröffentlicht wird, jagt dem Nachrichtenzyklus hinterher oder dient einer engen parteiischen Agenda. Journalisten, die sich nur um Klicks sorgen, diskreditieren die andere Seite oder nehmen eine provokative Position in hitzigen Social-Media-Diskussionen ein.

Dies ist ein Ort, der die Möglichkeit bietet, sich von diesem Impuls zu lösen und tiefergehend nachzudenken. Hier ist Platz für Essays über die Themen, die wirklich zählen. Ein Zuhause für Gespräche mit den führenden Denkern der Welt. Ein Raum, um mit Ideen zu experimentieren. Kurz gesagt, meine – unsere – kleine Insel im Netz.

Das erwartet Sie hier.

Essays, die nicht dem Tagesgeschehen nachrennen

Wöchentliche Kolumne: Ich freue mich am meisten darauf, jede Woche einen ambitionierten Essay nur für Sie zu schreiben. Diese Essays werden eine wichtige politische oder kulturelle Frage erkunden, die über das Tagesgeschehen hinausgeht. Einige der Texte, die ich in den kommenden Wochen besonders gerne mit Ihnen teilen möchte, behandeln:

Warum Journalisten, die denken, es sei ihre Aufgabe, die Demokratie zu retten, mehr Schaden als Nutzen anrichten

Was Amerika verloren hat, seit ich zum ersten Mal in das Land gezogen bin

Was am Konzept der “luxury beliefs” dran ist, und wie wir es vor seinen klügsten Kritikern retten können

Warum die Franzosen so wütend sind

Weshalb sich alles, was Sie über die glücklichsten Länder der Welt zu wissen glauben, als falsch herausstellt

Politische Analysen: In Demokratien auf der ganzen Welt scheint sich das Chaos zur neuen Normalität zu werden. Demagogen sind auf dem Vormarsch. Unsere Kultur wird immer tribalistischer. Über die Tagesaktualität Tagesaktualität hinausgehend zu berichten, bedeutet nicht, die wirklich wichtigen Ereignisse der Welt zu ignorieren. Wenn also ein unerwartetes Ereignis eintritt oder eine wichtige Wahl stattfindet, werde ich hier mein Bestes tun, diese zu verstehen und einzuordnen.

Interviews mit den führenden Denkern unserer Zeit

Wöchentliche Interviews mit bedeutenden Denkern: Jede Woche interviewe ich einen der interessantesten Denker unserer Zeit. Zu den bisherigen Gästen gehören unter anderem Francis Fukuyama, Thomas Piketty, Anne Applebaum, Jonathan Haidt, Noam Chomsky, Tony Blair, Anthony Appiah, Martha Nussbaum, Coleman Hughes und Sam Harris. Diese Interviews gibt es hier in deutscher Übersetzung—und im Audioformat, natürlich auch im englischen Original.

Über Yascha

Ich bin Politikwissenschaftler an der Johns Hopkins University und Autor von fünf Büchern, darunter "Der Zerfall der Demokratie", "Das Grosse Experiment" (welches von Barack Obama in seiner Summer Reading List 2022 empfohlen wurde) und "Das Zeitalter der Identität" (welches in The Economist und der Financial Timesals eines der besten Bücher des Jahres 2023 hervorgehoben wurde).

Ich schreibe über Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten, Westeuropa und darüber hinaus. Als entschiedener Kritiker des Rechtspopulismus, stelle ich mich gleichermaßen gegen die aufkommenden Formen der linksidentitären Ideologie – und glaube, dass wir universelle Werte am besten bewahren, indem wir uns weigern, nur ersteres oder letzteres zu kritisieren.

Meine Texte wurzeln in den Werten der liberalen Demokratie. Aber ich verabscheue jede Form von Dogmatismus. Mein Selbstverständnis ist in erster Linie das eines Schriftstellers. Und das bedeutet, dass ich mich vor allem verpflichtet fühle, meinen Lesern zu vermitteln, was ich für wahr und wichtig halte—unabhängig davon, ob Sie mir zustimmen werden oder eben nicht.