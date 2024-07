Auf Englisch habe ich schon über 50,000 Abonnenten. Auf Deutsch fange ich gerade erst an. Helfen Sie mir bitte, neue Leser auf diese Kolumne aufmerksam zu machen!

In seinen ausgezeichneten Memoiren erzählt der Psychologe Rob Henderson von den befremdlichen Erfahrungen, die er als erwachsener Student aus ärmlichen Verhältnissen in Yale machte. Eine Kommilitonin sagte ihm, es sei hoffnungslos unzeitgemäß, wenn Menschen, die Kinder großziehen wollen, sich der Monogamie verpflichtet fühlen. Henderson, der einen Großteil seiner Kindheit unter chaotischen Umständen in Pflegefamilien verbrachte, war verblüfft. Wie, so fragte er sich, konnte diese junge Frau nicht verstehen, wie wichtig eine stabile Familie für das menschliche Wohlergehen ist? Er befragte seine Kommilitonin, die in einer intakten Familie aufgewachsen war, zu ihren eigenen Lebensplänen. Sie persönlich, antwortete sie, plane natürlich, eine monogame Ehe einzugehen.

Henderson stieß bald auf politische Ideen, die zwar andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens berührten, aber ähnlich performativ anmuteten. Studenten, die aus extrem sicheren Vierteln stammten, plädierten dafür, die Polizei abzuschaffen. Kommilitonen, die unentwegt darüber redeten, wie sehr sie den Kapitalismus hassen, machten nach dem Studienabschluss eine glänzende Karriere bei J.P. Morgan oder Goldman Sachs.

All diese unterschiedlichen Ideen und Positionen, so Henderson, seien „Luxusvorstellungen.“ Diese „Luxusvorstellungen,“ so erklärte er vor ein paar Monaten in meinem Podcast,

sind als Ideen und Meinungen definiert, die den Wohlhabenden Status verleihen, während sie die unteren Klassen oft mit Kosten belasten. Und ein zentrales Merkmal einer Luxusvorstellung ist, dass der Gläubige vor den Konsequenzen seines Glaubens geschützt ist. Es gibt dieses Element der Doppelzüngigkeit, ob bewusst oder unbewusst.

Einst, so Henderson, signalisierte die Oberschicht ihren Status durch den Kauf teurer materieller Güter. Da aber die Güter, die früher den Mitgliedern der Oberschicht vorbehalten waren, heute für eine viel breitere Schicht verfügbar sind, greifen Wohlhabende und Hochgebildete auf andere Statussymbole zurück, um ihre soziale Stellung zu signalisieren. Aus diesem Grund sind Luxusgüter durch Luxusvorstellungen - also durch politische Slogans, die für Positionen werben, die in großen Teilen der Bevölkerung sehr unpopulär sind - ersetzt worden.

Der Begriff der Luxusvorstellung hat eine Karriere vollzogen, die nur wenige Neologismen erfahren: Er ist in den „Diskurs“ eingegangen. Er wird häufig in den sozialen Medien zitiert. Eine britische Innenministerin verwendete ihn in einer wichtigen Rede. Er hat seine eigene Wikipedia-Seite.

Aber „Luxusvorstellungen“ sind auch ein Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden. Wie eine Reihe von Kritikern von Noah Smith bis W. David Marx argumentiert haben, hat die Popularität des Konzepts den Vorwurf, etwas sei eine Luxusvorstellung, zu einem Allzweck-Schimpfwort gemacht, welches Nutzer der sozialen Medien auf alle möglichen Ansichten anwenden, die ihnen missfallen. Und das liegt zumindest zum Teil daran, dass etwas an der ursprünglichen Definition nicht ganz zu stimmen scheint.

Es gibt zwei Hauptprobleme mit Hendersons Definition, insbesondere mit ihrer Betonung des sozialen Status. Erstens ist unklar, wie wirksam diese Überzeugungen tatsächlich sind, um einen höheren sozialen Status zu signalisieren. Ruxandra Teslo, die scharfsinnigste Kritikerin des Konzepts, fordert uns zum Beispiel auf, uns eine Cocktailparty vorzustellen:

Ein Typ fängt an, Andeutungen darüber zu machen, dass er seine Kinder auf eine exklusive Privatschule schickt, von der jeder weiß, dass nur superreiche Leute Zugang zu ihr haben. Ein anderer fängt an, darüber zu reden, dass er die Polizei abschaffen will. Wem wird ein Durchschnittsbürger mehr Status zuschreiben?

Die Antwort liegt auf der Hand: Es ist derjenige, der Zugang zu Luxusgütern hat, nicht derjenige, der von abgedrehten Luxusvorstellungen schwadroniert.

Zweitens unterstellt diese Definition durch ihre Betonung des sozialen Status implizit, dass Menschen, die Luxusvorstellungen vertreten, verwerfliche Beweggründe hegen. Manchmal scheint Henderson sogar zu unterstellen, dass diejenigen, die sich zu bestimmten Luxusvorstellungen bekennen, bewusst die Unwahrheit darüber sagen, was sie glauben. Zumindest einige seiner Kommilitonen, die den Kapitalismus ablehnten, nur um später einen Job in der Finanzbranche anzunehmen, so argumentiert er in seinen Memoiren, „verbreiteten die Überzeugung, dass solche Firmen unmoralisch seien, um ihre Rivalen zu unterlaufen. Wenn es ihnen gelingt, diese davon zu überzeugen, dass ein bestimmter Beruf verwerflich und daher zu meiden ist, dann haben sie einen Konkurrenten weniger.” Aber viele Menschen, die Luxusvorstellungen haben, scheinen diese aufrichtig zu vertreten; und selbst wenn dies bei einigen nicht der Fall sein sollte, würde ein Konzept, das von uns eine psychologische Diagnose der zugrundeliegenden Motivation einer Person erfordert, bevor wir es anwenden können, viel von seinem Nutzen verlieren.

Diese beiden Probleme stellen eine ernsthafte Herausforderung für das Konzept der Luxusvorstellungen dar. Wenn es Bestand haben soll, darf es keine soziologisch zweifelhaften Annahmen über die Rolle treffen, die solche politischen Positionen bei der Erlangung von Status in der Gesellschaft spielen. Ebenso wenig kann es psychologisch zweifelhafte Annahmen über die wahren Beweggründe derjenigen treffen, die Luxusvorstellungen vertreten.

Ist es, wie Teslo unverblümt formuliert, an der Zeit, „über Luxusvorstellungen die Klappe zu halten“?

Nein.

Eine bessere Definition von Luxusvorstellungen

Es gibt guten Grund, warum das Konzept der Luxusvorstellungen so schnell so beliebt geworden ist: Es beschreibt wirklich etwas Wichtiges in der Welt der Politik. Alle möglichen Ideen und politischen Maßnahmen hätten schlechte Auswirkungen, wenn sie umgesetzt würden. Aber es gibt eine besondere Kategorie von schlechten Ideen und politischen Maßnahmen, die sich vor allem deshalb so stark verbreiten, weil diejenigen, die sie vertreten, von ihren Auswirkungen abgeschirmt sind - und nie ernsthaft über die Folgen nachgedacht haben, die sich aus ihrer Umsetzung ergeben würden. Der Begriff der Luxusvorstellungen hat sich deshalb so weit verbreitet, weil er Menschen einen Namen gibt, die Fragen, die möglicherweise sehr ernste Konsequenzen haben - nur nicht für sie selbst - als eine Art Gesellschaftsspiel behandeln. Mit anderen Worten: Diese Überzeugungen sind nicht deshalb ein Luxus, weil sie aufwändig zu erwerben sind oder in erster Linie dazu dienen, sozialen Status zu erlangen - sondern weil diejenigen, die sie hegen, sich den Luxus leisten können, sie sich zu eigen zu machen, ohne sich ihren echten Konsequenzen auszusetzen.

Hendersons Beispiele stammen in erster Linie aus den amerikanischen Kulturkriegen, an denen er - aus verständlichen Gründen - am meisten interessiert ist. Aber der potenzielle Nutzen des Konzepts geht weit über dieses Thema hinaus. Tatsächlich lassen sich leicht Beispiele für Luxusvorstellungen aus verschiedenen geografischen oder ideologischen Kontexten finden:

Westliche Umweltschützer, die sich dafür einsetzen, dass in armen afrikanischen Ländern keine gentechnisch veränderten Lebensmittel angebaut werden, weil niemand, den sie kennen, an lebensbedrohlicher Unterernährung oder an einem Vitaminmangel, der zur Erblindung führen kann, leidet.

Wohlhabende Konservative, die sich dagegen wehren, dass der Staat die Bürger beim Zugang zu medizinischer Versorgung unterstützt, auch weil sie und ihre Angehörigen noch nie aus finanziellen Gründen einen Arztbesuch verschieben oder ausfallen lassen mussten.

Europäische Pazifisten, die die Vereinigten Staaten für ihre „militaristische Kultur“ hassen, weil die Sicherheitsgarantie von „Uncle Sam“ ihre eigenen Nationen lange Zeit von der Notwendigkeit der Selbstverteidigung befreite.

Diese Beispiele sind nicht zuletzt deshalb so empörend, weil sie einen starken Beigeschmack von Heuchelei haben. Wenn er mit einer bestimmten Luxusvorstellung konfrontiert wird, möchte der Kritiker ausrufen: „Du hältst dich für einen so tollen Menschen, weil du an deinen radikalen Ansichten festhältst, aber du hast dir nicht einmal die Zeit genommen, darüber nachzudenken, was eigentlich passieren würde, wenn wir sie umsetzen würden?!“

Um also das Konzept der Luxusvorstellungen zu retten, müssen wir den Kern der Intuition erfassen, die es so populär gemacht hat, und gleichzeitig die Probleme mit seiner derzeitigen Definition umgehen. Hier ist mein Vorschlag für eine Definition von Luxusvorstellungen, die diese beiden Ziele erfüllt:

Luxusvorstellungen sind politische oder kulturelle Ansichten, die von Menschen vertreten werden, die mit sehr viel geringerer Wahrscheinlichkeit an sie glauben würden, wenn sie nicht von ihren negativen Auswirkungen abgeschirmt wären - und deshalb nie ernsthaft über sie nachgedacht haben.

Was Luxusvorstellungen sind (und was nicht)

Wenn man versucht, einen Begriff genau zu definieren, ist es wichtig, zwischen dem, was sein Wesen ausmacht, und dem, was lediglich typisch für ihn ist, zu unterscheiden.

Um ein einfaches Beispiel zu nennen, sind Ferraris typischerweise rot. Das muss man wissen, wenn man die kulturelle Bedeutung dieser Automarke verstehen will. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Dall-E nur Bilder von roten Autos anbot, als ich diesen KI-Bot um ein Bild eines „Ferrari auf dem Yale-Campus“ bat. (Siehe oben.) Aber wenn ich eine Definition vorschlagen würde, die vorschreibt, dass ein Auto rot sein muss, um als Ferrari zu gelten, wäre mein Fehler offensichtlich. Wenn ich einen roten Ferrari kaufe und ihn blau lackiere, würde niemand, der bei Verstand ist, behaupten, dass dieses Auto kein Ferrari mehr ist.

Das Gleiche gilt für viele der Elemente, die Henderson fälschlicherweise in die Definition von Luxusvorstellungen einfließen lässt. In den heutigen Vereinigten Staaten mag es durchaus typisch für Luxusvorstellungen sein, dass sie in der Elite weit verbreitet sind - und dass viele derjenigen, die sich zu ihnen bekennen, Statusspiele betreiben. Wenn wir jedoch wollen, dass die Idee der Luxusvorstellungen über den gegenwärtigen Zeitpunkt und geografischen Kontext hinaus Bestand hat, müssen wir der Versuchung widerstehen, solche Merkmale in die Kerndefinition des Konzepts einzubauen. In diesem Sinne möchte ich im Folgenden einige Überlegungen dazu anstellen, was meine eigene Definition von Luxusvorstellungen beinhaltet - und was nicht.

1. Die Elite

Luxusvorstellungen sind ein charakteristisches Merkmal der zeitgenössischen amerikanischen Elite oder zumindest eines bestimmten Segments von ihr. Das bedeutet jedoch nicht, dass jemand zur Elite gehören muss, um eine Luxusvorstellung zu hegen.

Nehmen wir einmal an, dass Anglistikstudenten in Yale mit besonderer Wahrscheinlichkeit der Überzeugung sind, dass es gut sei, die Polizei abzuschaffen - und dass sie außerdem sehr wahrscheinlich ein Leben in Wohlstand und Einfluss führen werden. Auch wenn sie nach ihrem Studienabschluss vielleicht für ein paar Jahre in eine „alternative“ Gegend ziehen, so verfügen sie doch über das Einkommen und die sozialen Netzwerke, um an einen sichereren Ort zu ziehen, wenn sie es bevorzugen - und tun dies in der Regel auch, wenn sie etwas älter sind. Sie haben eindeutig eine Luxusvorstellung.

Stellen wir uns nun eine Englischlehrerin in Kansas vor. Sie hat ihr Lehramtsstudium an einer örtlichen Fachhochschule absolviert, verdient ein durchschnittliches Gehalt und lebt in einer einigermaßen sicheren, wenn auch durch und durch unscheinbaren, Nachbarschaft. Aber da sie literarische Romane liest, linke Zeitschriften abonniert und progressive Podcasts hört, glaubt auch sie, dass wir die Polizei abschaffen sollten. Auch wenn sie vielleicht kein so typisches Beispiel für dieses Phänomen ist - nicht alle Ferraris sind ja rot -, vertritt auch sie eine Luxusvorstellung. Diesen offensichtlichen Punkt müssten wir leugnen, wenn wir darauf bestehen würden, den Elitestatus zu einem Teil der Definition einer Luxusvorstellung zu machen; und das ist genau der Grund, warum der Elitestatus derjenigen, die Luxusvorstellungen vertreten, nicht Teil der Kerndefinition des Konzepts sein sollte.

2. Die Suche nach Status

Nach Hendersons Definition ist die soziale Signalfunktion von Luxusvorstellungen Teil ihres Wesens. Ihr Sinn besteht darin, dass sie „den Wohlhabenden Status verleihen.“

Henderson hat meines Erachtens Recht, dass Luxusvorstellungen denjenigen, die sie vertreten, häufig einen höheren sozialen Status verleihen. In der Tat übersehen einige seiner scharfsinnigsten Kritiker hartnäckig die Relevanz dieser Beobachtung. Nehmen wir Teslos Beispiel der Cocktailparty, das wir vorhin betrachtet haben. Sicherlich hat sie Recht, dass das Bekenntnis zu Luxusvorstellungen große Unterschiede im sozialen Status nicht ausgleichen kann. Aber gerade deshalb spielen sie bei Menschen mit ähnlichem materiellem oder beruflichem Erfolg die größte Rolle. Der Anwalt, der seine Kinder auf eine schicke Privatschule schickt, braucht Luxusvorstellungen nicht, um sich dem Postboten überlegen zu fühlen, der seine Kinder auf die örtliche öffentliche Schule schickt; er braucht sie, um mit dem Arzt zu konkurrieren, dessen Kinder die selbe Privatschule besuchen.

Luxusvorstellungen verleihen denjenigen, die sie vertreten, also oft einen höheren sozialen Status. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Tendenz dazu als Teil ihrer Kerndefinition angesehen werden sollte. Manche Menschen, die solche Überzeugungen vertreten, sind vielleicht sehr statusbewusst und schaffen es, ihr soziales Ansehen dank solcher Ansichten zu erhöhen. Andere hingegen sind vielleicht einfach nur naiv und folgen dem Konsens innerhalb ihres Milieus, ohne groß darüber nachzudenken. Sie können sich sogar verkalkulieren und ihre Überzeugungen vor einem Publikum verkünden, das sie daraufhin auslacht.

Sobald klar wird, dass diejenigen, die Luxusvorstellungen vertreten, nicht unbedingt um sozialen Status rangen - oder, selbst wenn sie es tun, in diesem Unterfangen nicht unbedingt erfolgreich sind -, verliert das Konzept den komplettistischen Unterton, der seine Kritiker verständlicherweise beunruhigt hat. Richtig verstanden, lässt das Konzept der Luxusvorstellungen keine Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden Motivationen derjenigen zu, die sie vertreten. Einige mögen tatsächlich ruchlos sein, aber wie Teslo vermute auch ich, dass die meisten einfach nur naiv oder moralisch unseriös sind.

3. Nicht nur ein Problem der Linken

Eine gängige Kritik am Konzept der Luxusvorstellungen lautet, dass es für Konservative zu einem faulen Mittel geworden ist, um über Linke abzulästern. Wie W. David Marx beklagt, werden fast alle von Henderson angeführten Beispiele für Luxusvorstellungen „mit Liberalen auf dem College-Campus oder mit Berufstätigen in urbanen Küstengebieten in Verbindung gebracht.“ Und dennoch glaubt er, dass „Ideen, die von ultra-reichen Konservativen und nicht von jungen Linken vertreten werden, die höchsten Kosten für arme Menschen verursachen.“

Kritiker wie Marx haben Recht, dass das Konzept der Luxusvorstellungen weitgehend von Konservativen übernommen wurde. Und es ist sicherlich auch richtig, dass einige konservative politische Positionen ebenfalls als Luxusvorstellungen eingestuft werden sollten. Amerikanische Konservative, die sich gegen eine stärkere öffentliche Finanzierung des psychischen Gesundheitswesens aussprechen, leben beispielsweise nicht in den Vierteln, in denen eine große Zahl psychisch kranker Menschen durch die Straßen streift.

Aber die Tatsache, dass das Konzept der Luxusvorstellungen in vielen verschiedenen ideologischen Kontexten fruchtbar eingesetzt werden kann, ist mitnichten ein Grund, seine Nützlichkeit anzuzweifeln. Im Gegenteil: Dies sollte für Liberale und Progressive ein Grund mehr sein, diesen fruchtbaren Begriff für ihre eigenen Zwecke einzusetzen.

Wie der Streit über Luxusvorstellungen unseren Diskurs bereichern kann

Einige Begriffe, wie Freiheit oder Demokratie, sind „grundsätzlich umstritten“ (essentially contested). Da sie eine positive Konnotation haben, werden Menschen mit einer bestimmten Vorstellung von Politik immer versuchen, sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Und da wir uns nie über unsere ultimative Vision von Politik einigen werden, werden wir wahrscheinlich auch immer weiter darüber streiten, wie wir diese Begriffe definieren sollen.

Das Konzept der Luxusvorstellungen fällt in eine subtil andere Kategorie. Ich denke, wir können zu einer kohärenten Definition des Konzepts gelangen, die für Menschen mit sehr unterschiedlichen ideologischen Vorlieben akzeptabel sein sollte. Aber selbst wenn wir uns auf eine solche Definition des Begriffs geeinigt haben, werden wir aufgrund seines inhärent wertenden Charakters wahrscheinlich weiterhin uneins darüber sein, in welchen Fällen sie zutrifft.

Wir sollten alle in der Lage sein zu erkennen, dass das Konzept der Luxusvorstellungen intellektuell nützlich und, wenn es mit etwas Sorgfalt definiert wird, kohärent ist. Da wir aber weiterhin Meinungsverschiedenheiten über die Beschaffenheit der Welt haben werden, werden wir uns auch weiterhin darüber streiten, ob eine bestimmte Überzeugung - wie zum Beispiel „Menschen müssen nicht heiraten, wenn sie Kinder haben” - eine Luxusvorstellung darstellt.

Mit anderen Worten: Das Konzept der Luxusvorstellung ist nicht grundsätzlich umstritten. Aber seine Anwendungen werden, um eine neue Formulierung zu prägen, wahrscheinlich dauerhaft umstritten sein. Und das, so scheint mir, ist eher ein Vorteil als ein Nachteil: Eine Idee als Luxusvorstellung zu bezeichnen, bedeutet, einen Verdacht über ihre Natur zu wecken, welcher die Debatte über diese Überzeugung vertiefen - und nicht etwa beenden - sollte.