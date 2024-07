(Photo by Alex Wroblewski / AFP via Getty Images.)

Es ist nun etwa 48 Stunden her, dass Thomas Matthew Crooks, ein sozial isolierter 20-Jähriger, versuchte, ein Attentat auf Donald Trump zu verüben. Dabei verletzte er den ehemaligen Präsidenten leicht und verwundete einen Teilnehmer der Kundgebung tödlich.

Vieles ist schon gesagt worden: über die Gefahr einer Eskalationsspirale, die das Land immer näher an den Abgrund führt, zum Beispiel, und über die Notwendigkeit, jeder Form von politischer Gewalt abzuschwören. Vieles bleibt vorerst im Reich der Spekulationen: die Auswirkungen, die dieses Ereignis – und Trumps trotzige Reaktion darauf – auf die bevorstehenden Wahlen haben könnte, und, was noch wichtiger ist, die Frage, wie jemand wie Crooks dazu kommen konnte, den berühmtesten und umstrittensten Mann Amerikas um ein Haar umzubringen. Doch eine wichtige Frage wurde in der Lawine von Medienkommentaren über das Attentat bisher weitgehend ignoriert.

Gerade in Momenten der Tragödie oder des Umbruchs zeigt sich oft der wahre Zustand einer Nation. Was also sagt das Beinahe-Attentat auf den wichtigsten Politiker des Landes über den Zustand eben dieses Landes aus, einschließlich der Stärken, auf die es zählen kann, um die nächsten Monate zu überstehen, und der Schwächen, die es verwundbar machen?

Einige der Nachrichten sind gut.

Die meisten Amerikaner waren traurig oder empört über das Attentat auf Trumps Leben. Dazu gehörten natürlich seine Verbündeten im Kongress und seine Millionen von Anhängern. Dazu gehörten aber auch Millionen von Amerikanern, die ihn zutiefst verachten. Sowohl Trumps Vorgänger als auch sein Nachfolger haben das Attentat auf ihn unmissverständlich verurteilt, ebenso wie hunderte von demokratischen Amtsträgern, progressiven Organisationen und anderen politischen Gegnern.

Das mag nicht nach viel klingen: Die Bereitschaft zu akzeptieren, dass wir politische Differenzen an der Wahlurne und nicht in gewaltsamen Auseinandersetzungen auf der Straße austragen, ist die Mindestvoraussetzung für den Eintritt in eine demokratische Gesellschaft. Aber es ist eine Eintrittsbedingung, die sich viele Gesellschaften, die wie die Vereinigten Staaten tief polarisiert sind, aber im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten wirklich am Rande eines Bürgerkriegs stehen, weigern zu zahlen.

Viele der Nachrichten jedoch sind schlecht.

Zu den schlechten Nachrichten gehören diejenigen, die auf die Ereignisse vom Samstag reagierten, indem sie die Gewalt verherrlichten oder die Opfer verhöhnten. Ein beliebter YouTuber mit Hunderttausenden von Anhängern schien beispielsweise den Tod von Corey Comperatore, einem Teilnehmer von Trumps Kundgebung, der seine Familie heldenhaft mit seinem eigenen Körper geschützt hat, zu feiern. Diejenigen, die die Gewalt auf diese Weise feierten, waren eine kleine Minderheit, und sie wurden schnell als „ratioed“ eingestuft, und dennoch zeigen die Tausende von Likes, die sie erhielten, dass eine beträchtliche Minderheit der Amerikaner ihre Wut teilt.

Einer der Hintergründe, die die Wut des letzten Jahrzehnts angeheizt haben – und die ihrerseits von ihr angeheizt wurden –, ist das weit verbreitete Gefühl, dass die amerikanischen Institutionen versagen. Noch bevor die Ergebnisse der zahlreichen Ermittlungen gegen den Geheimdienst vorliegen, die jetzt aus guten Gründen im Gange sind, ist klar, dass die Geschehnisse des vergangenen Samstag ein besonders beunruhigendes Beispiel für diese Art von Versagen waren.

Der Geheimdienst ließ zu, dass ein Bewaffneter auf ein Dach kletterte, das weniger als 150 Meter von der Bühne entfernt war, und somit eine klare Sicht auf Donald Trump erlangte. Zuschauer entdeckten den Schützen wenige Minuten, bevor er schießen konnte, und versuchten, die Sicherheitskräfte in der Nähe zu alarmieren, doch es gelang ihnen nicht, Crooks aufzuhalten oder Trump in Sicherheit zu bringen. Ein ortsansässiger Polizist stellte den Schützen schließlich zur Rede, zog sich aber Berichten zufolge zurück, als Crooks ihn mit einer Waffe bedrohte, so dass letzterer seinen Schuss auf Trump abgeben konnte. Einige der Secret Service-Agenten, die Trump nach dem Angriff beschützten, wirkten panisch und desorientiert, und eine hatte Mühe, ihre Waffe in das Holster zu stecken.

Das erbärmliche taktische Versagen des Geheimdienstes wirft strukturelle Fragen auf, die dringend beantwortet werden müssen. Warum hat der Dienst selbst im Vorfeld der Veranstaltung zugelassen, dass sich eine lange Reihe (wenn auch vergleichsweise geringfügiger) Verstöße anhäuft? Fehlten dem Secret Service die nötigen Ressourcen, um Trump zu schützen? Und war das Team vor Ort ausreichend kompetent oder erfahren, um die unglaublich wichtige Aufgabe zu bewältigen, mit der es betraut war?

Wie ein altes Sprichwort besagt, sollte man niemals Böswilligkeit unterstellen, wenn sich etwas vollständig durch Inkompetenz erklären lässt. Dieses Motto scheint besonders trefflich zu sein, da die Funktionsstörungen und die Inkompetenz der wichtigsten amerikanischen Institutionen zunehmen. Aber es scheint auch unvermeidlich zu sein, dass dieses Motto umso häufiger missachtet wird, je trefflicher es die amerikanische Gesellschaft beschreibt. Massives Versagen wie jenes vom Samstag lädt geradezu zu wilden Verschwörungen ein – und seit dem Attentat haben wilde Verschwörungen Hochkonjunktur.

Die ersten Verschwörungen kamen von Trumps Gegnern. Sobald die ersten Bilder seiner Verletzung auftauchten, vermuteten einige einflussreiche demokratische Aktivisten und Berater, dass es sich um ein geplantes Unternehmen unter falscher Flagge handelte, die seine Attraktivität steigern sollte. Selbst danach behaupteten gewisse linke Konten auf X und in anderen sozialen Netzwerken, dass Trump von Schrapnell und nicht von einer Kugel getroffen worden sei, oder sie klammern sich wie Ertrinkende an einen Strohhalm, um zu leugnen, dass der Schütze einmal eine kleine Spende an eine progressive Organisation geleistet hatte.

Aber das Ausmaß der Verschwörungstheorien war auf der Seite der Rechten noch viel schlimmer. Elon Musk sprach innerhalb weniger Stunden nach dem Anschlag die Möglichkeit an, dass das Versagen des Geheimdienstes „vorsätzlich“ gewesen sein könnte. Jesse Watters, ein prominenter Moderator von Fox News, ermahnte seine Zuschauer, „skeptisch zu sein gegenüber dem, was sie hören“, und erklärte vorauseilend, dass „wir dem FBI nicht trauen“. Marjorie Taylor Greene, eine berüchtigte US-Kongress-Abgeordnete, ging wie vorherzusehen war sogar noch weiter: „Das riecht nach etwas viel Schlimmerem und Bitterem“, schrieb sie am Sonntag. „Es gibt zu viele Dinge, die keinen Sinn ergeben.“

Auch die Nachrichten über die Gewalt in den Vereinigten Staaten sind weniger gut, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Es stimmt, wie Rachel Kleinfeld im heutigen Podcast erklärt, dass eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner politische Gewalt ablehnt.

Aber es ist auch wahr, wie sie weiter ausführt, dass die meisten Menschen, die Gewalt ausüben, dies tun, weil sie – ob aufrichtig oder strategisch – behaupten, dass sie sich lediglich gegen die gewalttätigen Absichten der anderen Seite verteidigen wollen. Und obwohl einige Extremisten sowohl der Linken als auch der Rechten in den letzten Jahren Gewalt befürwortet haben, und sogar weitaus mehr Mainstream-Persönlichkeiten in einer unverzeihlichen Vernachlässigung der Bürgerpflicht kleinmütige Entschuldigungen für solche Gewalt abgegeben haben, wird das Ausmaß, in dem sie dies getan haben, heute in beiden politischen Lagern routinemäßig überbewertet.

Teile der Linken haben in den letzten Jahren einige Formen von Gewalt gerechtfertigt. Bewegungen wie die Antifa verherrlichen ausdrücklich politische Gewalt und behalten sich sowohl das Recht vor, gegen jeden vorzugehen, den sie für faschistisch halten, als auch das Recht zu bestimmen, wer in diese Kategorie fallen soll. Selbst Politiker und Medien, die nicht so weit gingen, die Antifa ausdrücklich zu unterstützen, entschuldigten sich im Sommer 2020 für reale Formen politischer Gewalt, als Massenproteste gegen Rassismus, deren Teilnehmer tatsächlich größtenteils friedlich waren, immer wieder in höchst zerstörerische Gewaltorgien ausarteten, die von einer beträchtlichen Anzahl von Aktivisten angeheizt wurden, die tatsächlich alles andere als friedlich waren. Einige haben dies aktiv gefördert, etwa als NPR, der öffentliche amerikanische Radiosender, einen Artikel veröffentlichte, in dem Plünderungen als legitime Form des politischen Protests verherrlicht wurden.

All dies ist beschämend. Es muss angeprangert und verurteilt werden, und zwar ohne Umschweife oder Sonderbehandlung. Aber diese Verfehlungen sollten auch nicht überhöht werden, um zu implizieren, dass das demokratische Establishment oder die Mainstream-Medien im Allgemeinen begonnen haben, sie zu verherrlichen. Nichts davon rechtfertigt die Übertreibung und Hysterie, der Taylor Greene erliegt, wenn sie twittert: „Die Demokraten sind die Partei der Pädophilen, der Ermordung unschuldiger Ungeborener, der Gewalt und der blutigen, sinnlosen, endlosen Kriege ... Die Partei der Demokraten ist schlichtweg böse, und gestern haben sie versucht, Präsident Trump zu ermorden.“ Sie rechtfertigt auch nicht die vergleichsweise milde Behauptung von J. D. Vance, den Trump gestern zu seinem Kandidaten bestimmt hat, dass es Joe Bidens Rhetorik war, die „direkt zu Präsident Trumps versuchter Ermordung geführt hat.“

Umgekehrt besteht kein Zweifel daran, dass Teile der Republikanischen Partei und der konservativen Bewegung in den letzten Jahren politische Gewalt verherrlicht haben. Eine Reihe von Wahlwerbespots zeigte hochkarätige Kandidaten, die mit schweren Maschinengewehren schossen und - in den Worten eines frühen Erfinders der Kunst des buchstäblich bewaffneten Wahlkampfs - versprachen, auf „RINO-Jagd“ zu gehen. Und ja, Trump selbst hat immer wieder mit der Befürwortung politischer Gewalt geliebäugelt – sei es in Form eines Scherzes, dass Polizisten bei Verhaftungen keine Angst davor haben sollten, den Kopf von Verdächtigen zu stoßen, wenn sie sie auf den Rücksitz eines Polizeiautos werfen, oder in jüngerer Zeit, indem er diejenigen, die an dem gewaltsamen Angriff auf den Kongress am 6. Januar 2021 teilnahmen, als Patrioten darstellte.

All dies ist beschämend - umso mehr, da es von den ranghöchsten Vertretern der Republikanischen Partei kommt. All dies muss ohne Umschweife und Sonderbehandlung angeprangert werden, was das konservative Medien-Ökosystem nicht getan hat. Aber auch hier gilt: Ein Korn Wahrheit, selbst wenn es beunruhigend groß sein mag, ist keine Entschuldigung dafür, das Ausmaß der politischen Gewalt auf der anderen Seite zu übertreiben. Und das ist es, was die ranghöchsten Demokraten, mit Joe Biden angefangen, immer wieder tun.

Biden hat zum Beispiel wiederholt behauptet, er habe sich entschlossen, in das Präsidentschaftsrennen 2020 einzusteigen, nachdem er gehört hatte, dass Trump die Neonazis und „white nationalists,“ die sich 2017 zu einer tödlichen Kundgebung in Charlottesville versammelt hatten, als „sehr feine Leute“ bezeichnete. Aber während sich Trump in seinen Äußerungen nach dieser Kundgebung typischerweise mäandernd und unverantwortlich gab, erklärte er ausdrücklich, dass „ich nicht über die Neonazis und die ‚white nationalists‘ spreche, weil sie absolut verurteilt werden sollten.“

Ein Vorwurf, den ranghohe Demokraten Trump in der letzten Zeit gemacht haben, ist sogar noch deutlicher irreführend. Biden hat wiederholt behauptet, Trump habe mit einem „Blutbad“ gedroht, falls er nicht wiedergewählt werden sollte. Dies impliziert eindeutig, dass Trump damit drohen würde, im Falle einer Niederlage zu massiver politischer Gewalt aufzurufen. Aus dem Kontext der Rede geht jedoch klar hervor, dass Trump über die Wirtschaft sprach. Er kündigte an, die amerikanische Autoindustrie durch massive Zölle zu schützen, und sagte - unglaubwürdigerweise - „ein großes Blutbad für das Land“ voraus, falls diese Zölle nicht eingeführt werden sollten.

Die Anreize der Mainstream-Medien und die Dynamik der sozialen Medien schaffen es, jede wichtige oder nuancierte Frage in einen Wettstreit zwischen zwei vereinfachte Seiten zu pressen - eine deprimierende Verzerrung der Realität, selbst wenn eine Seite viel näher an der Wahrheit ist als die andere. Und so lautet die Frage des Tages, ob es angemessen ist, Trump als existenzielle Bedrohung der Demokratie darzustellen.

Die Republikaner nehmen Anstoß an der überhitzten Rhetorik der Linken. Wenn die Zeitrschrift The New Republic Trump als amerikanischen Faschisten bezeichnet und sogar eine visuelle Mischung aus Donald Trump und Adolf Hitler auf ihrer Titelseite abbildet, argumentieren sie nicht unplausibel, dass dies die Gefahr birgt, zu Gewalt gegen ihn anzustacheln. Wenn es angemessen war, sich Hitler mit Gewalt zu widersetzen, und Trump sein modernes Äquivalent ist, warum sollte es dann (so die stillschweigende Folgerung des Titelbildes der New Republic) nicht legitim sein, sich Trump mit Gewalt zu widersetzen?

Die Demokraten wehren sich dagegen. Trump, so argumentieren sie nicht unplausibel, sei tatsächlich eine Gefahr für die demokratischen Institutionen Amerikas. Er hat sich wirklich geweigert, das Ergebnis der Wahlen von 2020 zu akzeptieren. Er hat tatsächlich den Mob angestachelt, der am 6. Januar das Kapitol stürmte. Trumps Kritiker zu beschuldigen, die öffentliche Stimmung aufzuheizen, obwohl sie lediglich seine aufrührerischen Aktionen kritisieren, sei also eine Form von Gaslighting.

Deprimierend oft liegen in der amerikanischen Politik beide Seiten völlig falsch. In diesem speziellen Fall scheinen mir beide Seiten größtenteils Recht zu haben.

Wie ich seit Langem darlege, ist Trump ein Populist, dem es an Respekt für die grundlegenden Regeln des demokratischen Spiels mangelt. Dies hat die demokratischen Institutionen Amerikas in seiner ersten Amtszeit schwer belastet und wird sie wohl weiter schwächen, wenn er – was immer wahrscheinlicher wird – im November die Wiederwahl gewinnt. Die Demokratie lebt von der Einhaltung bestimmter Regeln und Institutionen, wie der reibungslosen Übertragung von Macht und der Gewaltenteilung. Trump war stets bereit, diese grundlegenden Normen zu ignorieren und zu untergraben, wenn sie mit seinem Anspruch kollidierten, der einzige legitime Vertreter des Volkswillens zu sein.

Gleichzeitig ist es eine zu starke Vereinfachung, jedem Politiker mit autoritären Tendenzen zu unterstellen, er sei ein Faschist, oder dass der Prozess der demokratischen Dekonsolidierung, der in der Welt deprimierend häufig vorkommt, direkt zur Errichtung von Gaskammern führe. Es ist durchaus angebracht, davor zu warnen, was seine Präsidentschaft für die amerikanische Demokratie bedeuten könnte – auch nach dem schockierenden Angriff auf Trump . Aber es gibt niemals eine Entschuldigung für Panikmache, die das genaue Wesen dieser Bedrohung verzerrt – auch und gerade dann nicht, wenn wirklich viel auf dem Spiel steht.

Amerika ist ein widerstandsfähiges Land. Es hat viele Stärken, kultureller und institutioneller Natur, die seine eigenen Bürger, blind für das noch größere Ausmaß an Dysfunktionalität in vielen anderen Teilen der Welt, gerne übersehen. Es ist unwahrscheinlich, dass das Land in nächster Zeit einen echten Bürgerkrieg erleben wird, und es ist ermutigend zu sehen, dass das versuchte Attentat auf Donald Trump bisher nicht zu einem unmittelbaren Ausbruch von Vergeltungstaten geführt hat. Einige der schlimmsten Vorhersagen der letzten 48 Stunden haben sich bisher nicht bewahrheitet - und könnten sich im Nachhinein als zu düster erweisen.

Aber wenn Momente der Tragödie und des Aufruhrs den wahren Zustand eines Landes offenbaren, dann droht Amerika, diesem ersten Zeugnis folgend, durchzufallen. Die meisten Amerikaner verabscheuen weiterhin Gewalt. Unser gegenseitiger Hass kennt immer noch Grenzen. Und doch ist die Mischung aus institutionellem Versagen, verschwörungstheoretischem Denken und parteipolitischer Panikmache sehr potent. Die Gefahr, dass dadurch eine Dynamik in Gang gesetzt wird, die die anständigen Instinkte der meisten einfachen Amerikaner überwältigt, bleibt sehr real.